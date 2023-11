Rendi la tua TV Smart con il TV Stick di Xiaomi: SCONTO SHOCK (-36%)

Una Fire Stick è un dispositivo di streaming multimediale progettato per trasformare un televisore in uno smart TV. Oggi la Xiaomi TV Stick è in sconto su Amazon, in occasione del Black Friday 2023, del 36% per un prezzo finale di 44,50€.

Amazon lancia lo sconto sulla Xiaomi TV Stick

Xiaomi TV Stick rappresenta una soluzione innovativa per trasformare il tuo televisore in uno smart TV in modo pratico e leggero. Con il suo design ultracompatto, il TV Stick si collega facilmente a qualsiasi televisore dotato di una porta HDMI, portando un'ampia gamma di opzioni di intrattenimento online direttamente nella tua sala.

Questo dispositivo offre una risoluzione di streaming fino a Full HD (1080p), garantendo un'esperienza visiva nitida e dettagliata. Dotato del sistema operativo Android TV di Google, il TV Stick fornisce un'interfaccia utente intuitiva e stabile, consentendo agli utenti di esplorare una vasta selezione di app di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre.

La connessione Wi-Fi dual band assicura una connettività veloce e stabile, consentendo lo streaming fluido dei contenuti senza interruzioni. Con il supporto di Google Assistant, il TV Stick offre anche la possibilità di controllo vocale, semplificando la navigazione e la ricerca di contenuti.

Per quanto riguarda l'alimentazione, il TV Stick è progettato con una porta Micro USB, rendendo l'alimentazione flessibile e adattabile a diverse fonti, come le porte USB del televisore stesso. Inoltre, il dispositivo include funzionalità aggiuntive come la modalità hotel, che semplifica l'utilizzo in ambienti alberghieri, e il controllo genitori, che consente di gestire i contenuti accessibili ai più giovani.

Oggi, in occasione delle offerte Black Friday, Xiaomi TV Stick è in sconto su Amazon del 36% per un costo d'acquisto finale pari a 44,50€.

