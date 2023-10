Rendi la tua TV SMART con il BOX XIAOMI in OFFERTA su Amazon

Un box TV è un dispositivo multimediale progettato per trasformare una TV tradizionale in una smart TV; oggi Amazon applica uno sconto del 14% sullo Xiaomi Mi TV Box per un prezzo finale di soli 59,99€.

Xiaomi ovunque: il box TV è in offerta su Amazon

Il Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen è l'ultima versione di questo dispositivo di streaming multimediale, offrendo una serie di miglioramenti per un'esperienza di intrattenimento eccezionale. Questo box TV è dotato del nuovo Bluetooth 5.2 e consente di collegare in modalità wireless controller di gioco, cuffie, altoparlanti e altri dispositivi Bluetooth. Inoltre, offre una doppia connessione WiFi, garantendo una connettività veloce e affidabile. Con 2GB di RAM e 8GB di ROM, la CPU quad-core del Mi TV Box S di seconda generazione offre prestazioni di elaborazione veloci e flessibili.

La qualità dell'immagine è eccezionale grazie alla risoluzione 4K UHD e alla compatibilità con Dolby Vision e HDR10+. Questo garantisce che ogni dettaglio, sia esso scuro o luminoso, sia reso con chiarezza e realismo. L'audio è altrettanto impressionante, con supporto per Dolby e DTS. Inoltre, il Mi TV Box S 2nd Gen dispone di Chromecast integrato, permettendoti di duplicare lo schermo dei tuoi dispositivi sul grande schermo con facilità. In questo modo, puoi goderti i tuoi video e la musica preferita su una TV senza interrompere le tue attività sul telefono. In definitiva, questo dispositivo è la scelta ideale per un'esperienza di intrattenimento a tutto tondo.

Amazon applica uno sconto sul box Xiaomi Mi TV del 14% per un prezzo d'acquisto finale di 59,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.