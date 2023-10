Rendi la tua TV più SMART con il Mi Box di XIAOMI ad un PREZZACCIO

Un TV box è un dispositivo compatto che si collega al tuo televisore e trasforma un televisore tradizionale in uno smart TV. Oggi su Amazon è possibile acquistare il TV Box di Xiaomi al 17% di sconto per un prezzo finale di 49,99€.

TV Smart con il Box Mi di Xiaomi in promo!

Il Mi TV Box S 2nd Gen è un dispositivo Android TV che promette un'esperienza di intrattenimento di alta qualità. Compatibile con Android, questo box ti permette di collegarlo al tuo televisore e goderti i tuoi film e serie TV preferiti in risoluzione HD e persino in 4K. La sua funzione Chromecast ti offre accesso a un vasto universo di contenuti, ideale per tutta la famiglia.

La vera attrazione di questo dispositivo è la sua straordinaria risoluzione 4K UHD e la compatibilità con Dolby Vision e HDR10+. Questo significa che ogni dettaglio, sia esso scuro o luminoso, verrà reso con chiarezza, avvicinandoti il più possibile alla realtà.

Il processore Quad-Core assicura prestazioni di elaborazione veloci e flessibili, mentre la generosa memoria da 2 GB + 8 GB ti consente di scaricare e utilizzare le tue app preferite senza problemi, garantendo un'esperienza fluida.

La connettività è una delle sue caratteristiche principali, con supporto per la connessione cablata e Wi-Fi. Inoltre, il dispositivo è dotato di uno Smart Control con funzionalità di ricerca vocale, semplificando la navigazione e il controllo delle tue app e contenuti preferiti. In sintesi, il Mi TV Box S 2nd Gen è un potente centro multimediale per il tuo televisore.

Amazon oggi applica uno sconto del 17% sul TV Box di Xiaomi per un prezzo d'acquisto finale pari a 49,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.