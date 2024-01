Rendi la tua casa sempre più SMART con la Lampadina intelligente a LED al 9,99€ DI SCONTO

Costruire un ecosistema smart in casa, ormai, è molto più semplice di quel che si possa pensare e questo è possibile anche grazie a delle offerte come questa: la lampadina intelligente a LED di TP-Link è scontata del 33% per un costo finale di 9,99€.

Maxi sconto sulla lampadina smart TP-Link

La lampadina LED Tapo L530E offre un'esperienza illuminotecnica avanzata con la sua caratteristica speciale 3-Way. Con una potenza di 9 watt e dimensioni del tipo di lampadina BT37, offre non solo illuminazione efficiente ma anche una serie di funzionalità intelligenti. Una delle caratteristiche distintive di questa lampada è il controllo da remoto. Attraverso l'app gratuita Tapo è possibile gestire le luci ovunque ci si trovi. La lampada Tapo L530E supporta anche l'illuminazione multicolore, consentendo di personalizzare luminosità, temperatura della luce e colori con una vasta gamma di 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Un'altra caratteristica apprezzabile è che la lampada non richiede un hub, essendo collegata direttamente al Wi-Fi domestico. Ciò semplifica l'installazione e l'utilizzo. Inoltre è compatibile con controllo vocale, funzionando con assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant. È possibile quindi comandare l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa con semplici comandi vocali. Grazie alla possibilità di creare scenari e programmazioni, è possibile automatizzare l'accensione e lo spegnimento delle luci con la luminosità e il colore desiderati, adattandoli alle proprie routine e preferenze. La modalità Assente simula in modo automatico la presenza di qualcuno in casa per scoraggiare i visitatori indesiderati. TP-Link Tapo L530E Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27, Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 9W(Equivalente 60 W), Controllo Remoto tramite APP Tapo 9.99 € 14.99€ 33% Vedi l'offerta Oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 33% sulla lampadina a led smart che viene venduta al prezzo totale di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.