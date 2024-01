Rendi la tua casa più smart con soli 9,99€: PRESA INTELLIGENTE in MEGA SCONTO su Amazon

La presa intelligente TP-Link è un dispositivo Plug-in progettato per offrire un controllo remoto e intelligente dei dispositivi collegati. Con dimensioni compatte e un design pensato per il montaggio a parete, questo accessorio offre una soluzione pratica e discreta per la gestione energetica domestica.

Dotata di un telecomando tramite l'app Tapo, questa presa consente di accendere e spegnere istantaneamente i dispositivi connessi ovunque ci si trovi. La funzione di pianificazione permette di automatizzare il controllo dei dispositivi secondo orari preimpostati, mentre l'opzione timer consente di creare elenchi di countdown per dispositivi elettronici collegati.

La presa TP-Link offre anche una funzionalità di monitoraggio energetico, consentendo agli utenti di tenere sotto controllo il consumo energetico e la relativa spesa in tempo reale attraverso l'app Tapo. Il controllo vocale tramite Amazon Alexa o l'Assistente Google aggiunge un livello di comodità, consentendo di gestire la presa con comandi vocali.

Con la modalità assente, la presa intelligente può accendere e spegnere automaticamente i dispositivi in momenti diversi, simulando la presenza di qualcuno a casa per aumentare la sicurezza. L'installazione e l'utilizzo sono semplici e immediati. Con configurazione rapida e gestione attraverso l'app gratuita, la presa intelligente TP-Link offre un modo pratico e efficiente per ottimizzare il controllo energetico domestico.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 41% sulla presa smart per un costo totale d'acquisto di 9,99€.