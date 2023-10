Rendi la tua casa più smart con la presa intelligente IN SCONTO: PREZZACCIO su Amazon

Uno smart plug, o presa intelligente, è un dispositivo elettronico progettato per rendere "intelligenti" le prese elettriche tradizionali. La presa smart di TP-Link, compatibile con Alexa e Google Assistant è oggi in sconto del 31% su Amazon ad un prezzo davvero irrisorio: 8,99€.

Presa smart per una casa ancora più "intelligente": offertona su Amazon

Lo smart plug di TP-Link, con la sua avanzata tecnologia, offre un controllo senza precedenti sulla gestione dei dispositivi elettrici nella tua casa. Una delle sue caratteristiche distintive è l'accesso remoto, che ti consente di controllare i dispositivi connessi tramite l'app Tapo sul tuo smartphone. La pianificazione intelligente è un'altra funzionalità di questo dispositivo. Puoi programmare lo smart plug per alimentare i tuoi dispositivi automaticamente in base alle tue esigenze. L'integrazione con Alexa e Google Assistant abilita il controllo vocale, semplificando ulteriormente l'automazione domestica. Puoi semplicemente utilizzare la tua voce per gestire i dispositivi collegati allo smart plug.

La modalità assenza ti permette di simulare la presenza in casa, accendendo e spegnendo i dispositivi a intervalli programmati per migliorare la sicurezza. Inoltre, non è richiesto alcun hub, in quanto lo smart plug si collega direttamente al tuo router Wi-Fi esistente. Garantendo sicurezza e affidabilità, questo dispositivo è stato sottoposto a severi controlli di qualità da parte del laboratorio TP-Link ed è certificato dalle autorità globali. Si adatta alle prese femmina di tipo C (senza presa di terra) ed è compatibile con sistemi Android (versione 4.3 o successiva) e iOS (versione 9.0 o successiva).

Amazon applica uno sconto del 31% sulla presa smart per la casa intelligente per un prezzo finale di soli 8,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.