Rendi la tua casa più SMART con la PRESA INTELLIGENTE di TP-LINK a 12,99€

Disporre di una o più prese smart all'interno di una casa è un passo importante per rendere tutto l'ecosistema casalingo più intelligente e hi-fi. Su Amazon, oggi, la presa smart di TP-Link è scontata del 13% e venduta a 12,99€.

Presa smart a 12,99€: ottima occasione da sfruttare!

La Presa Smart TP-Link è un'aggiunta intelligente al tuo ambiente domestico, progettata per offrire una connettività avanzata e un controllo senza sforzo su dispositivi elettronici. Certificata Matter, questa presa smart si integra perfettamente con dispositivi Tapo certificati Matter e altri prodotti finali Matter, facilitando l'armonizzazione nel tuo ecosistema preferito.

Il design compatto della presa TP-Link garantisce dimensioni minime, evitando di bloccare le prese adiacenti e consentendo un utilizzo efficiente dello spazio. Il controllo vocale è reso possibile grazie alla compatibilità con Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant, consentendo di gestire la presa intelligente con comandi vocali intuitivi.

Con la funzione di controllo remoto tramite l'app Tapo, è possibile accendere/spegnere istantaneamente i dispositivi connessi ovunque ci si trovi. La pianificazione offre la possibilità di preimpostare orari specifici per gestire automaticamente i dispositivi, mentre la funzione di spegnimento automatico garantisce che un dispositivo collegato si spenga dopo un tempo prestabilito.

La Modalità Assenza è un elemento di sicurezza, accendendo e spegnendo automaticamente i dispositivi in momenti diversi per simulare la presenza di qualcuno in casa, contribuendo alla sicurezza dell'abitazione. Inoltre, la presa supporta elettrodomestici ad alta potenza, consentendo di programmare il funzionamento di dispositivi come bollitore, macchina per il caffè, tostapane ecc...

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la presa smart TP-Link scontata del 13% per un costo finale d'acquisto di 12,99€.

