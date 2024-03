Rendi la tua casa intelligente con lo smart plug di Amazon al 36% di sconto

Una smart plug è una piccola spina elettrica intelligente progettata per rendere i tuoi dispositivi domestici tradizionali "intelligenti" e controllabili da remoto e oggi, lo smart plug di Amazon è scontato del 36% e venduto a 15,99€.

Smart Plug Amazon ad un prezzo super accessibile

L'Amazon Smart Plug è una soluzione innovativa che rende la tua casa più intelligente e conveniente grazie alla sua integrazione con Alexa, l'assistente virtuale di Amazon. Questa smart plug ti consente di controllare facilmente qualsiasi presa di corrente tramite comandi vocali, offrendoti un controllo totale sui tuoi dispositivi elettrici.

Con la programmazione dell'accensione e dello spegnimento automatico, puoi impostare orari precisi per accendere e spegnere luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici, garantendo che siano sempre attivi quando ne hai bisogno e risparmiando energia quando non sono necessari.

La comodità di poter controllare i tuoi dispositivi da remoto è particolarmente utile quando sei fuori casa. Attraverso l'applicazione Alexa, puoi accedere al controllo delle prese di corrente ovunque tu sia, garantendo la sicurezza e la praticità anche quando sei lontano da casa.

Configurare e utilizzare l'Amazon Smart Plug è estremamente facile e intuitivo. Basta collegare la smart plug alla presa di corrente, aprire l'app Alexa sul tuo dispositivo mobile e attivarla con un semplice comando vocale. Non è necessario alcun hub per Casa Intelligente, il che semplifica ulteriormente l'installazione e l'utilizzo. Puoi creare routine e programmi personalizzati direttamente dall'app Alexa, consentendoti di automatizzare le attività quotidiane in modo efficiente e senza sforzo.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 37% sullo smart plug targato proprio Amazon che viene venduto al costo finale di 15,99€.

