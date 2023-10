Rendi la tua casa ancora più smart con la LAMPADINA INTELLIGENTE A 9,99€!

La lampadina smart Tapo L530E è una soluzione illuminante avanzata che offre un controllo totale delle luci direttamente attraverso il tuo smartphone o tablet. Grazie all'app gratuita Tapo, disponibile su iOS e Android, puoi gestire le tue luci da qualsiasi luogo in cui ti trovi. Questa lampadina è multicolore, il che significa che puoi personalizzare completamente l'atmosfera della tua casa. Con una vasta gamma di 16.000.000 di tonalità di colore tra cui scegliere. Un grande vantaggio di questa lampadina è che non richiede un hub separato. Basta collegarla al Wi-Fi di casa, e sei pronto a cominciare a controllarla in modo intelligente.

Il controllo vocale è un'altra caratteristica eccezionale, poiché la lampadina Tapo L530E è compatibile con assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant. Questo significa che puoi semplicemente chiedere ad Alexa o a Google di accendere o spegnere le luci. Inoltre, puoi programmare la lampadina per accendersi o spegnersi automaticamente secondo la luminosità o i colori che hai impostato. Infine, la lampadina Tapo L530E offre anche una modalità Assente che simula automaticamente la presenza di qualcuno in casa. Con un fattore di forma A60 e una base E27 standard, questa lampadina smart si integra facilmente in qualsiasi lampada o portalampada esistenti.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 33% sulla lampadina smart TP-Link Tapo con un prezzo finale di 9,99€.