Rendi la tua casa ancora più intelligente con la MEGA OFFERTA sulla presa smart plug intelligente AMAZON

Una smart plug, o presa intelligente, è un dispositivo elettronico progettato per rendere "intelligenti" gli apparecchi elettrici e consentire un controllo remoto tramite smartphone o assistenti vocali. Queste piccole apparecchiature si collegano a una presa di corrente e fungono da intermediari tra l'alimentazione e l'apparecchio collegato ad esse. Oggi segnaliamo un enorme 40% di sconto sulla presa smart/intelligente targata Amazon per un prezzo finale di 14,99€.

Il prezzo della presa smart di Amazon è davvero ridicolo con questa offerta!

L'Amazon Smart Plug è un dispositivo intelligente progettato per semplificare la tua vita quotidiana. Questa smart plug è compatibile con il sistema di assistente vocale Alexa, il che significa che puoi controllare qualsiasi presa di corrente nella tua casa con comandi vocali. Basta chiedere ad Alexa di accendere o spegnere le luci, la macchina del caffè o altri elettrodomestici collegati alla smart plug. Una delle caratteristiche più convenienti è la capacità di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico degli apparecchi.

La configurazione e l'uso sono incredibilmente semplici. Basta collegare l'Amazon Smart Plug a una presa di corrente, aprire l'app Alexa e attivarla con un semplice comando vocale. Non è necessario alcun hub per Casa Intelligente, il che rende l'installazione ancora più agevole. Inoltre, questa smart plug è certificata per gli umani, il che significa che è stata progettata per essere intuitiva e priva di complicazioni. Dimentica il fastidio di dover gestire manualmente le prese di corrente e abbraccia la comodità di controllare la tua casa con semplici comandi vocali o programmi automatizzati.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. Amazon mette in sconto la smart plug compatibile con Alexa al 40% per un prezzo finale di soli 14,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.