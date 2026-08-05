Remunerazione e cashback al 3% per 6 mesi con la banca online BBVA

Se l’idea è di far crescere la liquidità sul proprio conto corrente senza investimenti né altro, si dovrebbe prendere in considerazione la proposta della banca online BBVA, che offre il 3% di remunerazione senza condizioni per i primi sei mesi, oltre che il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata fino a un importo massimo di 280 euro al mese.

Al termine dei primi sei mesi la remunerazione è garantita a lungo termine. Nello specifico, chi accredita lo stipendio sul conto BBVA riceve il 2,1% annuo lordo contro una media dello 0,17% delle altre banche presenti in Italia. E attivando l’opzione Salvadanaio Digitale, i propri risparmi crescono con la medesima remunerazione del conto.

In tutto questo, il conto corrente online BBVA è a zero spese per sempre. Tra i servizi gratuiti inclusi vi sono il servizio clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, la ricarica del conto, il prelievo di contanti presso gli ATM di tutte le banche in Italia e in Ue a partire da un importo minimo di 100 euro, il trasferimento del conto corrente, gli acquisti in valuta estera (anche durante il fine settimana e senza limiti di importo), più i bonifici SEPA istantanei e ordinari.

Lato sicurezza, BBVA consente di autorizzare tutte le operazione in modo semplice dall’app, scegliendo tra la firma con un tocco o la biometria. Vi sono poi il rimborso fino a 500 euro in caso di furto presso lo sportello ATM, il codice di sicurezza visibile per pochi minuti così da fare shopping online in tutta tranquillità, le segnalazioni dei casi di frode direttamente dall’applicazione, la sospensione immediata della carta (anche questa direttamente dall’app, nonché il riconoscimento biometrico per pagare e autorizzare le transazioni bancarie (impronta digitale o riconoscimento facciale).

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