Relè Interruttore Shelly Plus a meno di metà prezzo: lo porti a casa a soli 18€

Per risparmiare in bolletta controllando in modo intelligente il consumo dei tuoi elettrodomestici, prova il Relè Interruttore Shelly Plus 2PM. Oggi è disponibile su Amazon a soli 18 euro con un super sconto del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Relè Interruttore Shelly Plus 2PM: funzionalità e modalità di utilizzo

Shelly Plus 2PM in mega offerta su Amazon è un interruttore a relè intelligente con 2 canali fino a 16 A (max 18 A), e due misuratori di consumo.

Questo gadget può funzionare in due modalità, ovvero modalità relè e modalità motorizzazione tapparelle. Questo vuol dire che è in grado sia di tracciare i consumi e controllare qualsiasi elettrodomestico e circuito elettrico, che di automatizzare tapparelle, tende, porte con un solo clic.

Inoltre il relè permette di controllare due circuiti diversi e di monitorarne il consumo separatamente: in questo modo è possibile controllare ad esempio due luci diverse sulla stessa fase, risparmiando energia e riducendo l'uso dei cavi.

Nello specifico, sfruttando la modalità tapparella, Shelly Plus 2M è in grado di automatizzare tende, tapparelle, veneziane, porte di garage e qualsiasi altro motore bidirezionale presente in casa. In più, potrai utilizzare la funzione di orario personalizzato per creare routine quotidiane ottimizzando qualsiasi operazione.

