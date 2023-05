ReiBanq, scopri il conto business che fa crescere la tua impresa

Se sei un imprenditore o un professionista che opera a livello internazionale, sai bene quanto sia importante avere un conto business che ti permetta di gestire le tue finanze in modo semplice, veloce e sicuro. Per questo motivo, oggi vogliamo presentarti ReiBanq, il conto business che supporta le aziende nella loro crescita globale.

ReiBanq è una realtà nata oltre 15 anni fa negli USA dalla fusione di diverse personalità finanziarie e immobiliari, che oggi opera in tutto il mondo offrendo servizi innovativi studiati per chi fa impresa. ReiBanq ha anche una sede in Italia, a Como, dove offre consulenza e assistenza personalizzata ai suoi clienti.

I vantaggi del conto business di ReiBanq

Ma quali sono i vantaggi e i servizi offerti da ReiBanq? Vediamoli insieme:

Conto business con IBAN multivaluta : puoi aprire un conto aziendale con ReiBanq e avere a disposizione un IBAN multivaluta che ti permetta di scambiare 38 valute e operare in 180 paesi. In questo modo, puoi gestire le tue transazioni internazionali senza dover pagare commissioni di cambio o costi nascosti.

: puoi aprire un conto aziendale con ReiBanq e avere a disposizione un che ti permetta di scambiare 38 valute e operare in 180 paesi. In questo modo, puoi gestire le tue transazioni internazionali senza dover pagare commissioni di cambio o costi nascosti. Operatività SEPA e SWIFT : con ReiBanq puoi effettuare e ricevere pagamenti rapidi e certi ovunque, grazie alla possibilità di operare sia in area SEPA che SWIFT. Inoltre, puoi monitorare lo stato dei tuoi pagamenti in tempo reale tramite la dashboard online.

: con ReiBanq puoi effettuare e ricevere pagamenti rapidi e certi ovunque, grazie alla possibilità di operare sia in area SEPA che SWIFT. Inoltre, puoi monitorare lo stato dei tuoi pagamenti in tempo reale tramite la dashboard online. Onboarding veloce e online banking 24 ore : per aprire un conto business con ReiBanq non devi recarti in nessuna filiale fisica, ma puoi farlo online in pochi minuti . Inoltre, puoi accedere al tuo conto e alle tue operazioni in qualsiasi momento tramite il sistema di home-banking proprietario di ReiBanq.

: per aprire un conto business con ReiBanq non devi recarti in nessuna filiale fisica, ma . Inoltre, puoi accedere al tuo conto e alle tue operazioni in qualsiasi momento tramite il sistema di home-banking proprietario di ReiBanq. Servizi di due diligence, pre-compliance e risk management : ReiBanq ti offre anche servizi di consulenza e supporto per la gestione dei rischi e delle normative legate alle tue attività internazionali. In questo modo, puoi operare in sicurezza e conformità con le leggi vigenti nei diversi paesi.

: ReiBanq ti offre anche servizi di consulenza e supporto per la gestione dei rischi e delle normative legate alle tue attività internazionali. In questo modo, puoi operare in sicurezza e conformità con le leggi vigenti nei diversi paesi. Servizi di finanza immobiliare e investimenti alternativi: se sei interessato a investire nel settore immobiliare o a diversificare il tuo portafoglio, ReiBanq ti offre anche soluzioni di finanziamento e investimento su misura per le tue esigenze. Puoi contare su una rete di consulenti professionali che ti aiuteranno a trovare le opportunità più convenienti e redditizie.

Come vedi, ReiBanq è il conto business per eccellenza per le aziende e i professionisti che vogliono far crescere il loro business internazionale. Se vuoi saperne di più o aprire il tuo conto, visita il sito di ReiBanq e scopri tutti i dettagli. Non perdere questa occasione: scegli ReiBanq e fai la differenza.

