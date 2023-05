ReiBanq è finalmente disponibile in Italia: il conto per chi fa impresa

Fai impresa in Italia e vuoi espanderti a livello internazionale senza perdere tempo? Allora non puoi perderti la novità che sta facendo impazzire gli imprenditori di tutto il mondo: ReiBanq è arrivata anche in Italia per semplificare il tuo lavoro e far crescere la tua attività.

Nata dalla fusione di diverse realtà finanziarie e immobiliari, ReiBanq oggi offre servizi innovativi studiati appositamente per chi fa impresa. La sua offerta principale è un conto aziendale pensato per far crescere qualsiasi business a livello internazionale. Che cosa offre questo conto? Ci sono così tanti vantaggi che potremmo stare qui a parlarne per ore, ma ti diciamo solo i principali: home banking con sistema operativo proprio, IBAN multivaluta, operatività in area SEPA e SWIFT e tanto altro.

Tutti i vantaggi principali di ReiBanq

Ecco perché scegliere ReiBanq per la tua attività: se sei un imprenditore, sai quanto sia importante la velocità di pagamento. Un solo ritardo può bloccare tutto e compromettere il futuro della tua attività. ReiBanq è qui per aiutarti con servizi dedicati che semplificheranno il tuo lavoro e ti daranno la rapidità necessaria per effettuare pagamenti aziendali oltre confine.

Con ReiBanq puoi scambiare 38 valute, servendo 180 Paesi e muovere il denaro rispettando i tempi dell’impresa. Inoltre, riceverai supporto nella gestione dei pagamenti globali e pre-due diligence e gestione del rischio espletati internamente.

Il modo migliore per scoprire tutti i vantaggi di ReiBanq è di avviare la tua richiesta in pochi minuti per attivare il tuo nuovo conto aziendale. Ti basterà compilare un form dedicato con i tuoi dati anagrafici, un indirizzo e-mail e un numero di telefono validi, la tua azienda e il valore delle transazioni mensili

Soddisfare i criteri e i requisiti per aprire un conto business è facile e veloce, e potrai trovarli descritti nella pagina di supporto del sito web ufficiale di ReiBanq. Attiva subito il tuo conto aziendale ReiBanq e vedrai la tua attività crescere in modo esponenziale.

