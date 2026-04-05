Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger

L’azienda di web hosting Hostinger offre la registrazione del dominio .com a 0,01 euro. L’offerta coinvolge anche altre estensioni tra cui .it, con un prezzo in questo caso che parte da 5,99 euro.

In ogni dominio è inclusa la protezione della privacy gratuita, come sottolineato nella pagina dedicata all’offerta del sito ufficiale Hostinger. Al di là poi del prezzo e della protezione appena citata, un ulteriore motivo per registrare un dominio con Hostinger è la configurazione rapida alla portata di tutti: per completare la procedura con successo basta infatti un clic, senza la necessità di sapere programmare.

I suggerimenti di Hostinger per l’acquisto di un dominio perfetto

La pagina dedicata alla promo di Hostinger contiene anche alcuni suggerimenti utili per “trovare e acquistare un dominio perfetto”. Il primo consiglio è di mantenere il nome del sito breve: nella stragrande maggioranza dei casi infatti i nomi lunghi oltre a essere difficili da leggere non sono nemmeno semplici da ricordare: l’ideale sarebbe arrivare fino a un massimo di tre parole.

Il concetto di semplicità si estende poi alla forma: occorre evitare slang, numeri, trattini e parole che possono essere facilmente fraintendibili.

Un ulteriore suggerimento è di includere il nome del proprio brand. Se questo non fosse possibile, bisognerebbe sforzarsi a inserire le parole chiave della propria nicchia.

Sempre Hostinger consiglia di verificare la disponibilità del nome di dominio. Una volta completata la verifica, inoltre, bisognerebbe accertarsi che non sia un marchio registrato.

L’ultimo consiglio punta sulla rapidità d’azione: di solito la disponibilità dei nomi di dominio migliori termina subito, ecco perché sarebbe opportuno non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Detto questo, ecco il riepilogo dell’offerta di Hostinger relativa alla registrazione di un nuovo dominio per il proprio sito web:

.com: 0,01 euro invece di 16,99 euro per il primo anno

.shop: 0,99 euro invece di 32,99 euro per il primo anno

.xyz: 1,99 euro invece di 17,99 euro per il primo anno

.pro: 2,99 euro invece di 26,99 euro per il primo anno

.it: 5,99 euro invece di 15,99 euro per il primo anno

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.