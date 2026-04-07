Registrazione dominio.com in offerta a 0,01€ per il 1° anno con Hostinger

Sul sito ufficiale di Hostinger è disponibile una nuova offerta valida a tempo limitato sulla registrazione di un dominio. In particolare, i domini con estensione .com sono acquistabili in promo a 0,01 euro invece di 16,99 euro per il primo anno, a patto di completare una sottoscrizione della durata di tre anni come riportato nella pagina dedicata alla promozione.
Con Hostinger si ottiene un’assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, un registrar di domini affidabile essendo accreditato ICANN, più una configurazione rapida unita a una gestione semplice, senza quindi la necessità di avere conoscenze informatiche o di programmazione.
Registrazione dominio in offerta: i prezzi in promozione delle varie estensioni
La promozione attiva di Hostinger sulla registrazione di un nuovo dominio è valida sia per l’estensione .com che per altre estensioni. Ecco dunque tutti i prezzi scontati per ciascuna estensione disponibile:
- .it: 5,99 euro per il primo anno invece di 15,99 euro (63% di risparmio rispetto al prezzo di listino)
- .com: 0,01 euro per il primo anno invece di 16,99 euro (99% di risparmio rispetto al prezzo di listino)
- .shop: 0,99 euro per il primo anno invece di 32,99 euro (97% di risparmio rispetto al prezzo di listino)
- .pro: 2,99 euro per il primo anno invece di 2,99 euro (89% di risparmio rispetto al prezzo di listino)
- .net: 11,99 euro per il primo anno invece di 16,99 euro (29% di risparmio rispetto al prezzo di listino)
- .xyz: 1,99 euro per il primo anno invece di 17,99 euro (89% di risparmio rispetto al prezzo di listino)
L’offerta in corso sul sito ufficiale di Hostinger è valida per un periodo di tempo limitato.
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