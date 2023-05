Registrare un dominio: ecco come puoi ottenerlo gratis

Un nome di dominio, elemento imprescindibile per costruire una solida presenza online, può essere ottenuto a costi accessibili? I prezzi medi per la registrazione di un dominio oscillano tra i 10 euro e i 20 euro all'anno. Tuttavia, va precisato che tali tariffe possono variare in base a diversi fattori, quali la scelta della società di registrazione, il periodo di registrazione e le opzioni aggiuntive selezionate.

Esiste anche la possibilità di ottenere domini gratuiti: ad esempio Hostinger include la registrazione di un dominio a costo zero per tutti coloro che sottoscrivono uno dei tre piani, attualmente in offerta con uno sconto fino al 75%.

Quanto costa registrare un dominio?

Il costo medio per la registrazione di un nuovo nome di dominio si aggira intorno ai 10-20 euro all'anno. Tuttavia, è importante sottolineare che i prezzi di rinnovo dei domini tendono ad essere più elevati, con tariffe che variano tra i 10 e i 60 euro all'anno o anche oltre. Sono diversi i fattori che influenzano i costi:

Tariffa imposta dall'azienda di registrazione del dominio

imposta dall'azienda di registrazione del dominio Domini di primo livello, in genere più costosi

Privacy del dominio

del dominio Durata di registrazione

Costi di trasferimento

Possibilità, o meno, di creare account e-mail personalizzati

Come ottenere un dominio gratis

È possibile ottenere un nome di dominio gratuito? Assolutamente sì: esistono diverse opzioni per ottenere un nome di dominio senza spendere nulla. Hostinger, ad esempio, offre un nome di dominio gratuito per un anno con la maggior parte dei piani di hosting, accompagnato da servizi extra come la protezione WHOIS gratuita e certificato SSL. Al momento è possibile approfittare di una speciale promozione, che include proprio il dominio gratuito in tutti e tre i corsi in offerta fino al 75% di sconto.

Un'alternativa è rappresentata dall'utilizzo di un sottodominio gratuito tramite un website builder come WordPress.com. In questo caso, gli utenti possono ottenere un indirizzo del tipo "iltuodominio.wordpress.com" anziché "iltuodominio.com". Come ultima risorsa, è possibile registrare un nome di dominio gratuito tramite Freenom che offre cinque TLD con codice paese tra cui scegliere: .ga, .tk, .ml, .cf, .gq.

Tuttavia, va precisato che queste estensioni non sono la scelta più indicata per i siti web aziendali. Infatti, possono apparire meno professionali agli occhi dei potenziali clienti e dei motori di ricerca, pertanto è consigliabile optare per alternative più professionali a pagamento.

