Registra un conto HYPE e ricevi fino a 2.000 euro di prestito istantaneo

Il conto online HYPE si è arricchito di una nuova funzionalità. Si chiama Credit Boost e permette di ottenere fino a 2.000 euro in tempo reale, inviando la richiesta direttamente tramite l'app. Una volta ricevuto il prestito, può essere usato per rateizzare gli acquisti effettuati con il proprio conto.

In più, scegliendo di aprire HYPE Premium, al momento dell'iscrizione si ricevono 25 euro come bonus di benvenuto. Per riscattare il regalo è sufficiente inserire in fase di registrazione il codice promozionale CIAOHYPER.

HYPE offre un prestito istantaneo online fino a 2.000 euro

La verifica dei requisiti per inoltrare la domanda di attivazione del servizio Credit Boost di HYPE è positiva se nel proprio conto le spunte sono blu. In questo caso, il conto è abilitato alla nuova funzionalità, per cui l'utente sarà libero di presentare la propria richiesta. Quest'ultima è soggetta ad approvazione da parte di Sella Personal Credit, società specializzata nel settore del credito e appartenente al Gruppo Sella.

Credit Boost può essere utilizzato per affrontare qualsiasi necessità, come può essere un acquisto a rate o una spesa imprevista. Inoltre, si può pensare a Credit Boost anche per avere una somma di denaro disponibile per ogni evenienza.

Con HYPE Premium si ha la certezza di avere un conto all inclusive, con pagamenti e prelievi gratis ovunque, un'assicurazione inclusa su viaggi, shopping e spese mediche, nonché una carta di debito World Elite Mastercard e un'assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp.

L'apertura di HYPE Premium tramite il codice promozionale CIAOHYPER consente di ricevere un bonus immediato da 25 euro. Per aprire il conto è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale HYPE.





