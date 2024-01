Registra le tue imprese con DJI Osmo Action 4 Combo Adventure, ora in OFFERTISSIMA!

Se vuoi immortalare tutto ciò che farai in vacanza, o le imprese che compirai a suon di azione e sregolatezza, c'è solo un tipo di prodotto che può darti l'assoluta qualità: una action cam! Se ne stai cercando una, ma hai anche bisogno di tutti gli accessori a corredo, oggi hai un'occasione imperdibile per ottenere tutto questo, risparmiando! Parliamo della DJI Osmo Action 4 Combo Adventure.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la DJI Osmo Action 4 Combo Adventure a soli 429€, con uno sconto del 19% che ti farà risparmiare la bellezza di 100€ sul prezzo originale!

La scelta perfetta per le tue imprese!

Si tratta di una action cam che ti verrà fornita in una combo sensazionale! Ovvero, avrai per te anche un braccetto con collegamento rapido magnetico, la custodia di ricarica, e 3 batterie extra! La action cam in questione ti garantirà una migliore qualità per riprese in 4K perfette, indipendentemente dallo scenario, grazie al sensore da 1/1.3”, con straordinarie immagini anche di notte.

La DJI Osmo Action 4 Combo Adventure dispone inoltre anche della potente funzione di stabilizzazione HorizonSteady 360°, per garantire riprese fluide anche durante le situazioni più impegnative.

