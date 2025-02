Regalo di San Valentino in ritardo? Con CyberGhost VPN sei ancora in tempo

Se sei in colpevole ritardo per il regalo di San Valentino, abbiamo una buona notizia: l'offerta di CyberGhost VPN per la festa degli innamorati è ancora valida. La promozione in corso prevede l'83% di sconto sul piano di due anni, attivabile a 2,03 euro al mese, con 4 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Fondata nel 2011, ad oggi CyberGhost garantisce una delle soluzioni più affidabili al mondo per la sicurezza e la privacy personali. A testimonianza di ciò, il servizio VPN vanta oltre 38 milioni di utenti a livello internazionale.

I principali punti di forza di CyberGhost VPN

Con CyberGhost il proprio traffico Internet viene criptato attraverso il protocollo AES a 256 bit, la migliore crittografia del settore, la stessa utilizzata da agenzie governative e militari in tutto il mondo. Privacy ulteriormente rafforzata dalla politica di no-log: il team di CyberGhost VPN non monitora, non condivide, né tantomeno vende i dati personali degli utenti.

Un altro suo punto di forza è la velocità, elemento questo indispensabile per guardare i più grandi eventi sportivi in diretta, scaricare file di grandi dimensioni e giocare online. Si tratta di un dettaglio ancora più importante se lo si contestualizza nell'ambito della VPN, dal momento che i servizi di rete privata virtuale spesso e volentieri offrono una connessione più lenta rispetto a quella della rete Internet di casa.

Occorre infine rimarcare di nuovo l'eccellente rapporto qualità-prezzo, soprattutto se confrontato con quello di altri servizi analoghi. E non ci sono soltanto il prezzo concorrenziale e le funzionalità incluse, ma anche una garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 45 giorni che non ha eguali nel settore.

Questi sono gli ultimi giorni utili per approfittare dell'offerta di San Valentino, grazie alla quale è possibile attivare il piano di due anni di CyberGhost a 2,03 euro al mese e ottenere 4 mesi extra in regalo.

