Regalo di Natale scontato? Sì, ma solo nel prezzo: con pCloud risparmi l'85%

Sei alla ricerca di un regalo diverso dal solito? Ci pensa pCloud a fornirti un'alternativa ai classici doni natalizi: uno spazio di archiviazione cloud da condividere con tutti i membri della tua famiglia. In occasione delle festività invernali, la piattaforma ha deciso di scontare entrambi i suoi piani Family da 2 TB e da 10 TB di oltre 1.000 euro rispetto al prezzo di listino

Il servizio permette a 5 membri dello stesso nucleo famigliare di approfittare di tutte le funzionalità premium di pCloud risparmiando rispetto all'acquisto dei piani singoli. Il pagamento, poi, è una tantum: ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre, senza dover pagare ulteriori abbonamenti e senza costi extra nascosti. Un ottimo vantaggio, che incornicia un cloud sicuro, efficiente e ricco di funzionalità.

Ecco perché pCloud è un ottimo regalo di Natale

I dispositivi digitali hanno una memoria limitata. Principalmente gli smartphone, che nell'ultimo decennio si sono trasformati in un piccolo scrigno di ricordi fotografici e video. Quest'anno puoi proteggere l'archivio di tutta la famiglia acquistando uno spazio cloud in cui caricare file di qualsiasi tipo, accessibile in ogni momento e da qualsiasi device - inclusi telefonini, tablet e PC.

La sincronizzazione automatica è una delle funzionalità principali di pCloud. Non solo è utile per avere sempre con sé i propri file senza occupare spazio sulla memoria interna del dispositivo, ma è perfetto anche per i lavoratori e gli studenti, che possono sfruttarla per portarsi a scuola o in ufficio i file più importanti senza il rischio di scordarli a casa. Molto utili anche le opzioni di condivisione, sia per singolo file che tramite cartella condivisa, anche con utenti non iscritti al servizio. Ciò contribuisce a rendere pCloud un servizio efficiente e flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze di qualsiasi utente.

L'utente ha il pieno controllo di tutti i dati caricati. Puoi, ad esempio, recuperare i file cancellati entro 30 giorni. Ma anche visualizzare le anteprime di ogni file, guardar e ascoltare video e audio grazie al media player integrato: puoi considerarlo una sorta di piattaforma streaming personale, in cui aggiungere playlist con tutte le tue canzoni preferite. Basta caricarle sul cloud e il gioco è fatto.

Ma la sicurezza? pCloud ne ha fatto uno dei suoi capisaldi. La piattaforma, infatti, fa uso di protocollo TLS/SSL per ogni informazione trasferita dal dispositivo al server. In più, si occupa di creare tre backup differenti in altrettanti server: così sei al sicuro da qualsiasi rischio. Ogni singolo file è protetto da crittografia 256-bit AES, garantendo un elevato livello di sicurezza.

pCloud for Family: come funziona lo storage per la famiglia

I piani famigliari di pCloud funzionano come un qualsiasi piano singolo, con la differenza che lo spazio può essere condiviso tra più persone del medesimo nucleo famigliare. Per entrambe le opzioni - quella da 2 TB e quella da 10 TB - il numero massimo è di 5 utenti: quello "principale", ossia colui che acquista e gestisce il piano, può selezionare liberamente la quantità di spazio di archiviazione da assegnare a ciascun membro. Lo storage è quindi condiviso, ma i file no. pCloud tiene particolarmente alla privacy, perciò lo spazio personale di ogni utente resta inviolabile.

A Natale regala e regalati uno spazio cloud per te e la tua famiglia: a questo link puoi approfittare della promozione festiva per entrambi i piani family. Quello da 2 TB si trova scontato a soli 499 euro invece di 1.700, mentre quello da 10 TB a 1.169 euro anziché 7.600. Ricordiamo che i piani sono a vita e pCloud, oltre al pagamento una tantum iniziale, non ti chiederà alcun costo nascosto aggiuntivo, né sottoscriverà alcun abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.