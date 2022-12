Regalo di Natale Amazon: Power Bank 20.000 mAh con ricarica rapida 22.5W a 26,99€

Uno dei migliori power bank in circolazione è in queste ore protagonista di un'offerta Amazon molto allettante. Capacità fino a 20.000 mAh, ricarica rapida da 22.5W e dimensioni compatte rendono il power bank VRURC un eccellente dispositivo per chi ha bisogno di una ricarica sempre pronta quando è lontano da casa. Grazie allo sconto del 27% il suo prezzo è crollato a 26,99 euro, rispetto a un prezzo di vendita consigliato pari a 36,99 euro.

Se lo ordini adesso ti assicuri il suo arrivo entro la giornata di domani, in tempo prima di partire per le vacanze di fine anno. Come avrai capito, è un articolo che beneficia del servizio Prime, per cui non paghi nulla per la spedizione.

Power Bank dalle capacità infinite

Uno dei principali punti di forza del power bank realizzato da VRURC è la compatibilità con numerosi device, tra gli smartphone Android di nuova generazione, i nuovi modelli Samsung e gli ultimi iPhone. Ricarica il tuo iPhone 13 quattro volte più velocemente rispetto alle altre power bank grazie alla ricarica rapida da 22,5W con tecnologia Fast Charge 4.0.

Se viaggi in coppia o con amici, puoi offrire il tuo nuovo power bank in grado di caricare fino a quattro smartphone contemporaneamente grazie alle quattro porte di uscita presenti (3 porte USB-A, USB-1 e USB-2 e una porta USB-C). E grazie al comodo display digitale, sai sempre la carica residua del power bank.

Approfitta subito dell'offerta di queste ore disponibile su Amazon per regalarti un power bank completo di tutto a meno di 27 euro. Arriva prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.