Regalo da ING: buono Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio Più

Proclamata come "promozione fantastica", ING regala ai nuovi clienti un buono Amazon da 100 euro. Tutto ciò che devono fare è aprire Conto Corrente Arancio Più. Ma andiamo con ordine.

La promo è invitante: aprendo il conto corrente, non solo avrai un conto a canone zero (rispettando alcune condizioni basilari), ma in omaggio riceverai anche un ottimo coupon acquisto, da spendere come meglio credi sul gigante dell'e-commerce.

Come ottenere il buono Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio Più

Per partecipare alla promozione, la procedura è semplice. Visita il sito di ING, inserisci il codice promozionale ING2024 durante la fase di apertura del conto e richiedi la carta di debito (gratuita). Entro il 29 novembre, però, dovrai effettuare transazioni con la carta per almeno 500 euro. Non è così difficile. Vediamo altri vantaggi di questo conto.

Invece dei consueti 5 euro mensili, non pagherai nulla, a patto che accrediti lo stipendio/pensione o depositi almeno 1.000 euro al mese. La carta di debito è gratis con prelievi senza costi nell'area euro, i bonifici istantanei sono gratuiti e hai la possibilità di richiedere carta di credito e carta prepagata.

Torniamo ai coupon acquisto in omaggio. C'è da fare qualche operazioncina minima con la carta di debito: una prima transazione per ottenere il primo buono da 50 euro e poi raggiungere la soglia di 500 euro per ricevere un ulteriore buono da 50 euro.

Devi anche mantenere il tuo conto attivo con un saldo di almeno 200 euro e continuare a utilizzare la carta fino a quando non ricevi il tuo premio. Se riesci a rispettare queste semplici condizioni, allora il buono Amazon da 100 euro è praticamente tuo. Se vuoi dettagli più specifici o attivare il conto, clicca sul box qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.