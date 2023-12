Sei a corto di idee regalo? Ne abbiamo una per te che farà contenti proprio tutti: si tratta dell'elettrodomestico che tutti desiderano, la friggitrice ad aria.

Oggi su Amazon puoi acquistare la Moulinex ad un prezzo scontato, la paghi solamente 69,99 euro! Cosa aspetti? Clicca sul bottone qui sotto!

Friggitrice ad aria Moulinex: cucina in modo veloce piatti super gustosi ma anche super sani e con pochi grassi!

La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane; senza l'uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili grazie alla sua capienza di 4,2 litri.

Goditi una frittura sana con le 4 possibilità di cottura: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Scegli la ricetta che preferisci, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti.

Sfrutta le 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri. Il selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta.

Inoltre il design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) con capacità XL ti permette di preparare tutti i piatti per la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola (fino a 6 persone). Dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l'olio sul fondo. E poi è anche facile da pulire, i componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia.

Infine acquistandola dal 1/11 al 31/12 ricevi in omaggio un anno di abbonamento alla rivista di GialloZafferano.

Prendila su Amazon in offerta!

