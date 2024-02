Regala 3 mesi di VPN a un amico con l'ultima offerta di NordVPN

NordVPN, azienda numero uno nel settore della VPN, ha da poco lanciato una nuova offerta: i nuovi utenti che sottoscriveranno un piano di due anni, a sua volta in promo a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, riceveranno tre mesi gratis da regalare a un amico. La promozione è disponibile su questa pagina e non durerà ancora a lungo.

NordVPN lancia la nuova offerta di compleanno

Un servizio come la VPN è diventato sempre più di fondamentale importanza al giorno d'oggi. Il suo utilizzo consente di riprendere il controllo dei propri dati personali, difendendo in questo modo la privacy online, il bene più prezioso per chi trascorre numerose ore al giorno connesso a Internet.

In Italia, e nel resto del mondo, il punto di riferimento è NordVPN. Disponibile per tutti i dispositivi, offre una protezione online avanzata, una navigazione senza interruzioni e il controllo completo dei propri dati privati.

Uno dei suoi fiori all'occhiello è la funzionalità Threat Protection, grazie alla quale riesce gli utenti possono bloccare la pubblicità dei siti web, i tracker e gli eventuali malware presenti nei file e/o nelle app che si scaricano online. In più, la funzione proprietaria impedisce di collegarsi a siti web pericolosi.

Il piano di due anni di NordVPN è in promozione a 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi invece di 8,29 euro. Inoltre, la promo attuale consente di beneficiare di 3 mesi extra di servizio da regalare a un proprio amico. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

