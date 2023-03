Redmi Note 12 5G è lo smartphone Android offerto ad un prezzo scontato su Amazon

A un prezzo contenuto, il nuovo Redmi Note 12 5G di Xiaomi offre un incredibile display AMOLED a 120 Hz e una batteria da 5000 mAh, che lo rendono un'alternativa interessante per gli utenti attenti al budget. Il design in plastica del telefono lo fa sembrare di qualità inferiore rispetto ai rivali, ma contribuisce a mantenere il peso ragionevole. È anche meno piacevole da impugnare rispetto al Note 12 Pro Plus 5G curvo, perché i lati e il retro sono piatti. Il lato positivo è la presenza di uno scanner di impronte digitali sul lato, di una porta USB-C e di una presa per cuffie da 3,5 mm, sempre più rara negli smartphone costosi. Acquistalo su Amazon a soli 199,90€ invece di 229,90€.

Lo schermo del Redmi Note 12 è la sua caratteristica più importante, con un ampio display AMOLED da 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento fluida come la seta di 120 fotogrammi al secondo. Si tratta di un enorme vantaggio per gli utenti a basso costo, dato che l'iPhone 14 di Apple da 849 euro ha una frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz. Tuttavia, la risoluzione FHD+ può sembrare più morbida del previsto, cosa che la maggior parte dei clienti economici potrebbe non notare.

La fotocamera posteriore da 48MP con apertura f/1.8 è eccezionale per il prezzo, ma l'assenza di OIS può causare scatti instabili o sfocati. La fotocamera frontale da 13MP offre selfie accettabili, ma i miglioramenti di bellezza di Xiaomi potrebbero essere eccessivi per alcuni. Il chipset del Redmi Note 12 5G non è il più potente sul mercato, ma non è lento. La CPU Snapdragon 4 Gen 1 è disponibile con 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Tuttavia, la perdita dell'OIS e dell'obiettivo macro da 2MP potrebbe essere un danno per le versioni premium piuttosto che un vantaggio per il Note 12 di base.

Nel complesso, Xiaomi ha privilegiato il display e la durata della batteria rispetto alle prestazioni, il che può essere accettabile per gli acquirenti attenti al budget che apprezzano queste qualità. Nonostante i suoi difetti, il Redmi Note 12 5G offre caratteristiche eccezionali a un prezzo contenuto, rendendolo una scelta interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone a basso costo. Approfitta ora dello sconto del 13% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

