Redmi Note 11 Pro 5G è lo smartphone in offerta di oggi su Amazon

Il Redmi Note 11 Pro 5G è, in realtà, abbastanza simile al modello precedente, ma con alcuni piccoli aggiornamenti e miglioramenti. Non è una cosa terribile, soprattutto se si considerano gli elevati standard fissati dal suo predecessore. Il più recente telefono economico premium di Xiaomi non presenta nuove caratteristiche rivoluzionarie. Anche il Redmi Note 10 Pro e il Poco X3 NFC hanno pannelli AMOLED a 120 Hz, quindi non si tratta di una novità assoluta per gli smartphone economici. Tra le caratteristiche di questo nuovo modello, il precedente includeva anche una fotocamera primaria da 108 megapixel. Acquistalo su Amazon a soli 299,90€ invece di 379,90€.

Questo non vuol dire che da allora non ci siano stati aggiornamenti hardware degni di nota. Il Redmi Note 11 Pro 5G è un nuovo smartphone dotato di connessione 5G, di una CPU Snapdragon 695 più veloce e di un caricatore rapido da 67W. Nel complesso, si ottiene un telefono di qualità superiore. Le specifiche del Note 11 Pro 5G lo pongono alla pari con il Poco M4 Pro 5G e il Nokia X10, e leggermente dietro al Realme 8 Pro e al Moto Edge 20 Lite.

Le impressionanti specifiche del Redmi Note 11 Pro 5G non sorprendono se si considerano i componenti di alta qualità utilizzati nel dispositivo. Il Redmi Note 11 Pro 5G di Xiaomi ha un aspetto decisamente più squadrato e industriale. Sebbene non abbia gli angoli nitidi di un iPhone 13, la parte anteriore e posteriore di questo gadget, così come il bordo, sono tutti molto livellati. La fotocamera principale del telefono, con una risoluzione di ben 108 megapixel, è posizionata in cima a una configurazione a doppio strato sul retro. Le dimensioni del Note 11 Pro 5G sono 164 x 76 x 8,1 mm, quasi identiche a quelle del modello dell'anno precedente, ma un po' più pesanti (202 grammi). Il retro in vetro, soprattutto nella sua sobria finitura opaca, aggiunge un tocco di eleganza.

A circa due terzi del lato destro si trova un pulsante di accensione lungo e piatto che nasconde un sensore di impronte digitali. Rispetto agli altri quattro lati, la parte superiore del telefono è forse la più interessante. È inoltre degno di nota che il modello di quest'anno sia dotato di connessione 5G, che in precedenza mancava nel Redmi Note 10 Pro nel Regno Unito. L'ultima versione dell'interfaccia utente di Xiaomi, MIUI 13, è preinstallata su Android 11. Ha un aspetto piuttosto mediocre. Si tratta di un'interfaccia utente Android nella media, con una velocità elevata e alcune icone smielate e fastidiose. Continuando la sua tradizione, Xiaomi ha dotato il Redmi Note 11 Pro 5G di uno schermo da 6,67 pollici, 2.400 x 1.080 (FHD+). Le frequenze di aggiornamento di 120Hz sui vividi display AMOLED sono quasi straordinarie come lo erano un anno fa. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

