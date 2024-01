Redmi A2: l'entry level di Xiaomi ad un PREZZO RIDICOLO (-37%)

Xiaomi Redmi A2 si presenta come una sorprendente aggiunta al panorama dei dispositivi più economici. Dal punto di vista del design, il Redmi A2 conserva la dual camera posteriore con uno stile quadrato del suo predecessore, il A1, e mostra un accenno di notch a goccia nella parte superiore del display.

Il dispositivo ospita un display LCD IPS da 6,52" con risoluzione HD+ di 1600 x 720 pixel, offrendo un'esperienza visiva nitida e coinvolgente. Sotto il cofano, le specifiche tecniche del Redmi A2 si basano su un chipset MediaTek, con la versione entry-level che integra il SoC Helio G36, un octa-core con Cortex-A53 fino a 2,2 GHz.

La gestione delle operazioni quotidiane è agevolata da 2 GB di RAM, mentre lo storage interno di 32 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, offre spazio sufficiente per applicazioni e dati. La potenza del Redmi A2 è alimentata da una robusta batteria da 5000 mAh, fornendo una notevole autonomia.

Tuttavia, il supporto alla ricarica da 10W tramite una porta micro USB potrebbe apparire datato in un mercato che si orienta sempre più verso la connettività USB-C. Nonostante ciò, il Redmi A2 si presenta come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo accessibile con funzionalità essenziali e un design pulito ma cool.