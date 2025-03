Reddit: tool moderazione segnala "Luigi" come contenuto violento

Lo strumento di moderazione automatica di Reddit sta segnalando la parola "Luigi" come potenzialmente violenta, anche quando il contenuto non lo è. Recentemente, un moderatore di r/popculture ha visto il sistema AutoModerator di Reddit segnalare un post sul videogioco Luigi's Mansion 3. Il motivo era l’inclusione della parola "Luigi", per possibile "presenza di contenuti violenti". L’azienda ha dichiarato al sito The Verge che non esiste "un filtro a livello di sito per la parola Luigi o l'aspettativa che gli utenti smettano di parlare di Luigi Mangione", la persona accusata di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, a dicembre. Tuttavia, Reddit sembra segnalare i commenti che menzionano "Luigi" in alcuni casi, anche quelli non correlati a Mangione.

Il portavoce di Reddit ha detto che poiché r/popculture era recentemente sceso a un singolo moderatore, sono entrate in gioco le funzionalità di automod. Ciò include un modo per filtrare "parole chiave che potrebbero, ma non necessariamente, indicare contenuti in violazione". Il moderatore rimanente di r/popculture ha comunque dichiarato che il team di mod non ha aggiunto "Luigi" all'elenco delle parole chiave, lo ha fatto Reddit.

Reddit: funzionalità automod sono temporanee

Il moderatore di r/popculture ha pubblicato un post sul problema di Luigi sul subreddit r/FreeLuigi, community in cui le persone discutono del caso Mangione. Il subreddit ha delle regole rigide, come ad esempio riferirsi a Mangione con le sue iniziali e un divieto assoluto di contenuti che incitano alla violenza. Tuttavia, i moderatori temono ancora che Reddit decida di chiuderlo, anche se non viola le regole della piattaforma.

Nel frattempo, r/popculture, che ha oltre 125.000 membri, potrebbe chiudere a causa di problemi che il moderatore rimanente segnala a Reddit. Nel post, il moderatore afferma che un altro membro del team è stato sospeso per aver approvato contenuti contenenti inviti diretti alla violenza, "incluse immagini che celebrano l'attentatore del comizio di Donald Trump e contenuti che incitano all'assassinio del presidente". Il moderatore di r/popculture ha negato che ciò sia accaduto e ha affermato che il contenuto in questione era soltanto una foto dell'attentatore e non veniva celebrato. Reddit fa comunque notare che le funzionalità di automod sono temporanee per r/popculture e che i moderatori possono approvare il contenuto per la pubblicazione.

Il problema "Luigi" arriva la stessa settimana della nuova stretta di Reddit sui contenuti vietati. La scorsa settimana, la società ha annunciato che avrebbe avvisato gli utenti che votano positivamente i contenuti vietati sulla piattaforma. Reddit ha affermato che la politica si applica agli utenti che votano positivamente tali contenuti più volte in "un certo lasso di tempo". Inoltre, la società inizierà ad applicare la regola sui contenuti violenti.