Reddit “Answers” integrerà la ricerca AI nella piattaforma

L'intelligenza artificiale è stata una priorità assoluta per aziende tecnologiche come Apple, Google, Meta e altre, senza alcun segno di rallentamento. Anche Reddit, la "front page di Internet", è salita sul carro dell'intelligenza artificiale generativa. La piattaforma è una fonte di contenuti importante per laboratori di intelligenza artificiale come OpenAI, che vengono utilizzati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L'azienda vuole che questi lab paghino per l'accesso o rischino di essere bloccati. Oltre a far pagare alle aziende AI per i propri contenuti, Reddit ha sviluppato il proprio tool di intelligenza artificiale rivolto ai clienti chiamato "Answers". Gli utenti inseriscono le query in una casella di testo e, pochi istanti dopo, ricevono risposte con risposte citate da varie discussioni di Reddit.

Reddit: ricerca AI integrata verrà migliorata sempre più nel tempo

Reddit Answers è stato lanciato il mese scorso e l'azienda prevede di espandere la funzionalità integrandola con la sua tradizionale funzionalità di ricerca. Durante la recente conference call sui guadagni del Q4 2024 dell'azienda, il CEO Steve Huffman ha affermato: “per 20 anni, i nostri utenti hanno lasciato questo corpus di informazioni assolutamente enorme. Quindi stiamo iniziando a sbloccarlo con Answers. Continueremo a iterare su questo prodotto”. L'azienda vuole anche che la ricerca faccia parte del processo di onboarding, che secondo Huffman ha "un incredibile potenziale di monetizzazione". Come ricorda ancora Huffman: “Penso che aiutare l'utente a cercare direttamente su Reddit, perfezionare le proprie query su Reddit, alla fine arrivare direttamente su Reddit per quei tipi di query e persino integrare la ricerca in qualcosa come l'onboarding nel tempo”.

L'esperienza di ricerca di Reddit è stata un punto dolente per gli utenti per anni, portando molti ad affidarsi ai filtri di ricerca di Google come "site:" invece che alla ricerca integrata di Reddit, che spesso fornisce risultati meno accurati o incompleti. Reddit non è l'unica azienda che lavora sulla ricerca AI espansa. Sundar Pichai, CEO di Google, ha recentemente condiviso la visione dell'azienda per la prossima evoluzione della Ricerca mentre ci addentriamo ulteriormente nel 2025.