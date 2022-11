Red Hat Enterprise Linux 8.7: implementi nuovi System Role

Il team di coder Red Hat ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento di Red Hat Enterprise Linux, ovvero la storica distribuzione dedicata al mondo server e più in generale al settore aziendale ed ai servizi cloud. Red Hat Enterprise Linux 8.7 introduce diverse novità interessanti che migliorano la già ottima esperienza utente di questo sistema operativo. Tale edizione arriva dopo sei mesi dal precedente upgrade. In questa build è possibile reperire ad esempio la funzionalità di visualizzazione e di gestione system-wide delle crypto policies per assicurare la consistency e ridurre al minimo i rischi. Inoltre è stato anche aggiunto il supporto per la modifica dei custom firewall services e per le operazioni di catalogazione e crittografia dei dati nei sosreport, ovvero lo strumento che raccoglie le diverse configurazioni e informazioni diagnostiche di RHEL.

Red Hat Enterprise Linux 8.7 va a migliorare anche le capacità di kernel live patching workflow consentendo la sola installazione dei kpatch update tramite la web console, inoltre è stato reso possibile il download dei media d'installazione della distribuzione quando si tenta di creare una nuova macchina virtuale dalla web console.

Sempre in tale release sono stati aggiornati i system role, come ad esempio il Redfish Ansible automation module che consente di utilizzare la Redfish hardware management interface per controllare il power state del sistema e di gestire i Redfish account, i virtual media e di gestire l'ordine dei boot device.

In Red Hat Enterprise Linux 8.7 è presente il nuovo Ansible tool che da la possibilità all'utente di accedere all'Identity Management tramite il RHEL configure smart card authentication oltre a poter accedere ai Red Hat Enterprise Linux system che hanno le diverse identity salvate su storage esterni come AWS, Azure o Google Cloud.

In questo update possiamo trovare poi tutta una serie di pacchetti "core" e toolset aggiornati, come: GCC 12, LLVM 14.0.6, Dyninst 12.1.0, Go 1.18, Grafana 7.5.13, Maven 3.8, Mercurial 6.2, Redis 6.2.7, Ruby 3.1, Rust 1.62, Node.js 18, SystemTap 4.7 e Valgrind 3.19.