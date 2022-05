Red Hat Enterprise Linux 8.6: arrivato il supporto allo Smart Card Authentication

Il team di coder Red Hat ha rilasciato una nuovo update della nota distribuzione Linux dedicata al mondo server ed alle imprese. Red Hat Enterprise Linux 8.6 porta con se una serie notevole di aggiornamenti dei pacchetti software oltre ad un discreto ventaglio di novità e tecnologie che consentono di migliorare l'user experience generale del sistema. Tale aggiornamento arriva dopo sei mesi dal precedente ed è stato interessato da una serie di bugfix e patch di sicurezza che correggono una notevole quantità di falle annidate all'interno di numerosi tool ed utility integrante o presenti nei repository.

In Red Hat Enterprise Linux 8.6 troviamo ad esempio una nuova security feature ideata appositamente per mitigare i rischi presenti nelle soluzioni di hybrid cloud, ovvero un sistema di cloud computing che implementa un mix di soluzioni private cloud e public cloud che operano insieme per fornire dei servizi cloud-based. Si tratta del supporto allo Smart Card Authentication con sudo (Super User DO) ed il protocollo SSH (Secure SHell) all'interno della Web Console.

Con tale funzionalità è dunque possibile accedere ai vari host remoti ed eseguire azioni con i poteri di utente root in totale sicurezza autenticandosi con un dispositivo fisico, la Smart Card appunto, al posto della tradizionale, ed insicura, password.

Su Red Hat Enterprise Linux 8.6 è ora presente il supporto al SAP HANA database management system, che adesso beneficia dell'integrazione con SELinux, ovvero l'architettura di sicurezza per i sistemi Linux che offre agli amministratori un livello di controllo superiore sugli utenti autorizzati ad accedere al sistema, e con tutta una serie di framework, come fapolicyd, e componenti software dedicati all'autenticazione, tipo PBD (Policy-Based Decryption).

Novità arrivate anche per fapolicyd, un File Access Policy Daemon integrato nella distribuzione, il suo pacchetto è stato aggiornato alla versione 1.1 che garantisce la gestione delle nuove directory rules.d/ e trust.d/, del sistema di script chiamato fagenrules oltre a tutta una serie di nuove opzioni e comandi per la fapolicyd-cli (Command Line Interface).