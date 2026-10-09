È il momento di recuperare la quarta stagione di Ted Lasso su Apple TV

Questa settimana su Apple TV è andato in onda il finale della quarta stagione di Ted Lasso, la serie ideata da Bill Lawrence e Jason Sudeikis con protagonista lo stesso Sudeikis nei panni del coach di football americano che dà il nome alla serie. Tutti gli episodi sono disponibili per gli abbonati e per coloro che sottoscrivono per la prima volta la prova gratuita di sette giorni, con rinnovo a 9,99 euro al mese.

A distanza di tre anni dalla terza stagione, il ritorno di Ted Lasso è stato un successo tra vecchi e nuovi fan della serie. Il quarto capitolo è ambientato due anni dopo la fine del terzo, e segna il ritorno del coach americano a Londra, avendo accettato la nuova sfida di Rebecca: allenare la nuova squadra femminile del Richmond.

Jason Sudeikis e Hannah Waddingham non sono gli unici volti noti della serie che ritroviamo al centro della narrazione. Al loro posto di sempre figurano infatti Jeremy Swift nei panni di Leslie Higgins, Brendan Hunt in quelli di coach Beard, Juno Temple nelle vesti di Keeley Jones, Brett Goldstein come Roy Kent.

Una delle principali novità della quarta stagione è l’arrivo nel cast di Tanya Reynolds nel ruolo di Alice Chilton, ex calciatrice e ora assistente allenatrice della squadra femminile dell’AFC Richmond. A guidare l’attacco della squadra è l’esuberante Gemma Jay, interpretata dall’attrice Abbie Hern.

Il ruolo di “cattiva” della nuova stagione di Ted Lasso è invece impersonificato da Tracey Ullman, l’attrice britannico-americana che interpreta l’eccentrica imprenditrice Zelda Southport.

Ted Lasso 4 è composta in totale da dieci episodi, la cui durata varia tra i 30 e 50 minuti circa. Per chi si iscrive per la prima volta alla piattaforma streaming di Apple, i sette giorni di prova sono più che sufficienti per recuperare l’intera stagione.

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