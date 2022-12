Recensione Ecovacs Deebot T10, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione

Uno dei brand che negli ultimi tempi si è fatto conoscere ed apprezzare per la qualità dei suoi prodotti è Ecovacs, che ha presentato quest’anno la nuova serie Deebot T10, essenzialmente composta da due modelli: il T10 Plus dotato di base di ricarica con svuotamento automatico della polvere, ed il T10 con caratteristiche tecniche identiche al Plus, ma senza la base di svuotamento proposta come opzionale.

Panoramica generale del dispositivo

Ecovacs Deebot T10 è un robot aspirapolvere lavapavimenti che presenta un design moderno e innovativo, realizzato in un elegante colore bianco lucido che ben si sposa con ogni genere di arredamento, dal classico al moderno.

Si tratta di un modello capace di catturare polvere e allergeni, grazie alle spazzole laterali rotanti, a un rullo centrale e una potente aspirazione da 3000 Pa riesce ad eliminare ogni traccia di polvere, peli di animali e residui di cibo da qualsiasi tipo di pavimento e da ogni angolo della casa.

Ecovacs Deebot T10 possiede anche un ottimo sistema di lavaggio, OZMO PRO 3.0, che con 600 vibrazioni al minuto del mop pad e 3 livelli di regolazione del flusso di acqua riesce ad ottenere risultati eccellenti. La fase di aspirazione e quella di lavaggio possono avvenire nello stesso tempo o in modo separato.

Le Caratteristiche di Ecovacs Deebot T10

Ecovacs Deebot T10 è un robot di fascia alta, caratterizzato da una scocca bianca lucida in plastica dura resistente agli urti e alle sollecitazioni, presenta una struttura tondeggiante, come ormai quasi tutti i robot aspira e lava pavimenti in commercio, che consente un movimento e un passaggio più facile tra gli arredi e gli oggetti presenti nell’ambiente. Lungo i lati e frontalmente sono presenti i sensori di prossimità e una videocamera Full HD che emette un led di colore azzurro lampeggiante quando è attiva.

Le ruote sono in gomma morbida adatte anche per i pavimenti più delicati come in parquet in legno naturale.

Le dimensioni da 35 cm di diametro e 10 cm di altezza sono ideali per l’utilizzo in ambienti domestici e lavorativi. Nella parte inferiore centralmente è presente una spazzola rotante e i laterali delle spazzoline piccole e lunghe, che convogliano la sporcizia al centro, un filtro Hepa garantisce una filtrazione ad elevata efficienza, la cartuccia con tre filtri sovrapposti è in grado di catturare il 99% degli allergeni e delle microparticelle.

La capiente vaschetta di raccolta per l'aspirazione, situata sotto la cover superiore, ha una capacità sufficiente per pulire una casa di ampie dimensioni senza doverla svuotare, il serbatoio dell’acqua per il lavaggio del pavimento è posizionata nella parte posteriore del robot ed è facilmente rimovibile per effettuare operazioni di riempimento e manutenzione.

Primo avvio

Prima di procedere alla prima accensione del robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs T10 è necessario scaricare sul proprio smartphone o tablet l’app Ecovacs, che una volta installata e associata alla rete wifi e al dispositivo ne aggiornerà automaticamente il firmware.

L'app facile e intuitiva, consente di inizializzare e configurare rapidamente il robot aspirapolvere lavapavimenti. La fase iniziale prevede la mappatura dell’ambiente, operazione che per un appartamento di medie dimensione avviene in circa 10 minuti, utilizzando il nuovo sistema True Mapping che permette di realizzare mappe in 2D e 3D per garantire una maggiore efficienza durante la pulizia. L’app consente di memorizzare fino a tre mappe archiviandole sul proprio profilo personale.

L’applicazione consente di utilizzare molte funzioni per ottimizzare le operazioni di pulizia, una volta mappato l’ambiente è possibile scegliere la pulizia di tutto l’appartamento, oppure in zone escludendo magari stanze che non vogliamo pulire o delimitando una zona sulla mappa o delimitare le aree semplicemente disegnandole sulla mappa. E' possibile inoltre inserire delle zone della mappa in cui non è consentita nessuna operazione, anche il semplice transito.

Prima di avviare la pulizia è possibile decidere quanti passaggi far fare al robot, l’intensità di aspirazione, il livello del flusso di acqua da utilizzare, la sequenza delle aree da pulire e l’intensità di sfregamento del panno di lavaggio.

Con la programmazione settimanale inoltre è possibile impostare cicli di pulizia quotidiana anche in nostra assenza, visualizzabili dal registro di pulizia dell’applicazione stessa. La funzione di pulizia intelligente permette di configurare numerose modalità e funzionalità da utilizzare per ottimizzare le operazioni di pulizia e gestione.

Un sistema di notifiche avvisa l’utente di eventuali problemi riscontrati dal robot, come la perdita di segnale, ostacoli che non permettono la navigazione, il promemoria per il panno di lavaggio, la ripresa di pulizia automatica e naturalmente l’avvio e il termine della pulizia. Attivando l’assistente vocale YIKO è possibile effettuare molte operazioni semplicemente impartendo ordini vocali tra quelli preimpostati.

Sistema di mappatura e navigazione Ecovacs

Il nuovo sistema di navigazione TrueMapping 2.0 di Deebot T10, più performante e più stabile delle precedenti versioni, permette una navigazione e una mappatura più accurata. Utilizzando una luce modulata, il rilevamento di piccoli oggetti è quattro volte più preciso di un sensore LDS convenzionale.

L’ottima app di gestione che Ecovacs, permette di passare da una mappa 2D a una 3D per avere una visione ancora più dettagliata dell’ambiente. Imparando e comprendendo l'ambiente domestico, il robot crea una mappa più dettagliata e identifica la struttura della casa, dei mobili e dei materiali del pavimento.

Vediamo quindi nel dettaglio perché optare per questo robot dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, di fascia medio-alta come costo e dalle prestazioni di livello su ogni genere di pavimento, rispettando quelli delicati come il parquet ma rimuovendo pure le macchie ostinate.

Il software integrato AIVI 3.0

Il nuovo software integrato AIVI 3.0, reso ancora più efficiente, con l’integrazione di una videocamera full HD con microfono che scansiona completamente gli ambienti, riesce ad identificare automaticamente 18 diversi tipi di oggetti, come scarpe, cestini, tappeti, sedie e molti altri permettendo al robot di muoversi più agilmente. La funzione è incentivata anche da un sistema di sensori di ultima generazione, posizionati lungo il bordo dell’apparecchio e capaci di proteggere la scocca anche al buio.

La fotocamera, disattivabile in qualsiasi momento dall’app Ecovacs, consente anche di scattare delle fotografie o realizzare dei video nitidi anche in condizioni di semioscurità e attivando la funzione “perlustrazione casa” è possibile far compiere al robot un giro di controllo dell’appartamento.

Potenza e autonomia

La potenza di aspirazione, impostabile su quattro livelli, si attesta sui 3000Pa, mentre le oscillazioni durante il lavaggio sono 600 al minuto, superiori a molti dei competitor del settore.

La quantità di acqua rilasciata durante la fase di lavaggio è selezionabile su tre livelli, così da trattare con la giusta intensità ogni tipo di sporco, da quello quotidiano a quello più ostinato delle aree difficili da raggiungere.

La batteria interna dell’Ecovacs T10 ha una capacità di 5200 mAh che garantisce un’autonomia dichiarata di circa 4 ore, sufficiente a completare la pulizia di un appartamento di medie dimensioni almeno tre volte, ma chiaramente dipende dalle impostazioni inserite prima fra tutte la potenza di aspirazione, comunque in caso di batteria insufficiente il robot torna alla base per ricaricarsi e terminare la pulizia subito dopo.

La base di ricarica è di dimensioni contenute, ma acquistabile separatamente è possibile associare una stazione di ricarica con svuotamento dello sporco dalla vaschetta del robot, ma richiede uno spazio di media larghezza non essendo troppo contenuta.

Applicazione e Multimedialità

Ecovacs Deebot T10 è un prodotto altamente tecnologico, che gode di un'apposita app scaricabile su Android e iOS in pochi semplici passi.

Questa consente di visualizzare il percorso del robot, attivarlo da remoto e scegliere persino l'orario di accensione.

In tal modo sarà possibile trovare la propria casa pulita al ritorno dal lavoro, senza averlo fra i piedi mentre ci si trova fra le mura domestiche.

Solo i modelli più avanzati posseggono un sistema di mappatura così moderno, con la possibilità di salvare ben 4 soluzioni diverse e avere una mappa precisa della casa. È stato rilevato che la sua precisione è 4 volte superiore rispetto ad altre varianti, grazie anche al sistema che permette di fotografare istantanee e girare video con una risoluzione elevata anche in condizioni di media oscurità per la presenza di sensori a infrarossi.

Tramite app è possibile controllare i livelli di batteria e l'usura delle componenti, come le spazzole e il rullo centrale, oltre che il livello di sporcizia e di riempimento del serbatoio di raccolta.

L’assistente vocale IA "YIKO", grazie ad un corposo elenco di comandi, semplifica molto la gestione delle operazioni di pulizia, con un input vocale naturale, capisce i comandi di pulizia, risponde con precisione ed esegue le azioni rapidamente.

La dotazione

Nella confezione dell’Ecovacs Deebot T10 non troviamo molti accessori in dotazione, oltre alla base di ricarica e il manuale, anche in italiano, ci sono tre panni di lavaggio usa e getta e una spazzolina per la pulizia dei rulli.

Come va?

Il motore di aspirazione è estremamente potente con i suoi 3000Pa, così da aspirare non solo la polvere sottile ma anche i residui di cibo e i peli di animali e dotato di filtri .

Se si opta per la modalità del lavaggio, le oscillazioni sono 600 al minuto e questo consente di eliminare le macchie ostinate anche di qualche giorno.

L'apparecchio può essere attivato manualmente ma anche da remoto, godendo dell'apposita app che consente di visualizzare il percorso osservare il lavoro del dispositivo pure da lontano.

Le prestazioni sono rese ancora migliori da un'autonomia al di fuori dei classici standard, ideale per coloro che hanno case ampie e su più piani.

Grazie al sistema TrueMapping 2.0, sarà possibile memorizzare 3 mappe della casa in 2D e una in 3D, in modo che il macchinario proceda evitando gli ostacoli presenti e non insistendo sempre sullo stesso punto.

Specifiche tecniche

Tipologia Robot Aspira e lava pavimenti Capacità batteria 5200 mAh Autonomia 4 ore (circa) Mappatura AIVI con riconoscimento oggetti e mappa 3D Potenza aspirazione 3000Pa Sistema di lavaggio OZMO Pro 3.0 Funzioni smart Sì Webcam integrata Sì Dimensioni 35,3 x 35,3 x 10,33 cm Peso 3 kg (circa) Rumorosità 68 dB

Valutazione Finale

In sintesi, Ecovacs Deebot T10 è un ottimo robot lavapavimenti, appartenente a una fascia di prezzo medio alta ma dalle prestazioni che giustificano i costi.

Ottimi sono i materiali impiegati, resistenti agli urti e alle sollecitazioni, partendo dalla scocca fino ad arrivare alle spazzole.

Le dimensioni sono compatte e lo spessore sottile, ideale per gli arredamenti dove sono presenti mobili bassi.

L'autonomia è superiore alla norma, rendendo il prodotto adatto ad ampie metrature, completando la pulizia con un solo ciclo di lavoro.

La capienza della vaschetta di raccolta permette di accumulare sporcizia fino a 30 giorni senza procedere con alcuna manutenzione, condizione perfetta se si ha poco tempo a disposizione ma non si vuole rinunciare a un pavimento impeccabile.

La tecnologia applicata è una delle più evolute del mercato, sia per quanto concerne la completezza dell'app, sia il programma dedicato alla mappatura, che permette di conservare fino a 4 mappe della casa e dei suoi piani.

Dopo un lungo test sul prodotto la nostra valutazione dunque è più che positiva dal punto di vista del design, dell'autonomia, del software e dell'efficienza in generale, capace di adattarsi all'ambiente apparendo quasi un oggetto decorativo. Ecovacs Deebot T10, oltre al nostro parere positivo, è considerato uno dei migliori robot del mercato dal punto di vista delle prestazioni e del rapporto qualità-prezzo.

Pro e contro

Numerosi sono gli aspetti positivi che sono stati rilevati dai clienti, a partire dall'estetica per finire con una funzionalità completa.

Pro Contro Pro Design e materiali

Software, app e mappatura

Potenza di aspirazione

Autonomia e sistema video Contro Dotazione accessori scarsa

A volte perde il segnale della base

Domande frequenti sui robot aspirapolvere lavapavimenti Quale comprare e come sceglierlo tra tanti? I criteri per scegliere un buon Robot Aspirapolvere lavapavimenti si focalizzano su alcuni punti fondamentali: Potenza di aspirazione

Sistema di lavaggio efficace

Autonomia batteria

Software di mappatura preciso

Applicazione mobile intuitiva Come pulisce negli angoli? Ecovacs T10, come quasi tutti i Robot Aspirapolvere lavapavimenti sono dotati di spazzolette laterali che arrivano negli angoli e convogliano alla spazzola centrale la sporcizia da aspirare, ma fisicamente possono arrivare fino ad un certo punto. Ecovacs T10 è adatto ad un pavimento in parquet? Questo Robot Aspirapolvere lavapavimenti è stato progettato per tutti i tipi di pavimenti, per non lasciare segni su pavimenti delicati come il parquet le ruote motrici sono rivestite in gomma morbida e le spazzole in silicone e setole. E' compatibile con animali domestici? Pulisce il loro pelo? I Robot Aspirapolvere lavapavimenti adatti a chi animali in casa non si differenziano molto dagli altri se non per il potere aspirante e la possibilità di smontare facilmente le spazzole, inoltre un buon sistema di filtraggio Hepa è obbligatorio per eliminare micro particelle di polvere e allergeni. Qual è il miglior robot che aspira e lava? Fino a qualche anno fà i migliori Robot Aspirapolvere lavapavimenti erano quelli di marca iRoomba, oggi ce ne sono molti da quelli marcati Ecovacs, Roborock, Laresar, Xiaomi, tutti utilizzano le stesse tecnologie ma che si differenziano l’un l’altro per accorgimenti e software utilizzati. Quale detersivo mettere nel robot lavapavimenti? Ogni Robot Aspirapolvere lavapavimenti prevede l’utilizzo di acqua addizionata ad un detergente suggerito dall’azienda produttrice, ma in commercio esistono molti liquidi compatibili più economici, non va comunque utilizzato detergente comune.

