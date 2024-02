Realme watch 2 a un PREZZACCIO su eBay, solo 26€ ed è TUO

Ancora per poco tempo ci sono degli sconti interessantissimi su eBay che ti permettono di risparmiare su tanti prodotti. Ad esempio oggi ti segnalo Realme watch 2 che poi avere a soli 26,46 euro, invece che 32,99 euro applicando il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

Fai alla svelta perché questi codici promozionali scadono sempre in poco tempo e in più le unità disponibili non sono tantissime. Con questo spettacolare smartwatch terrai sotto controllo il tuo stato di salute 24 ore su 24 e potrai monitorare i tuoi allenamenti in tempo reale. Ha una super batteria ed è comodissimo.

Realme watch 2: tutto sotto controllo con il mitico smartwatch

Realme watch 2 ha un ampio display touch da 1,4 pollici dai colori intensi e visibile anche quando la luce colpisce lo schermo in pieno. Il cinturino è morbido e garantisce il massimo del comfort.

Potrai avvalerti di 90 modalità sportive e tenere sotto controllo le fasi del sonno, lo stress, l'ossigeno nel sangue e il battito del cuore ad esempio. Lo puoi usare anche per nuotare perché è resistente all'acqua con certificazione IP68. E poi h una super batteria che dura per 12 giorni con una ricarica completa.

Insomma un vero portento che oggi puoi metterti al polso a una cifra ridicola. Quindi prima che tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo Realme watch 2 che a soli 26,46 euro, invece che 32,99 euro applicando il codice SANVALENTINO al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

