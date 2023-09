realme Pad: un tablet da best buy in ULTERIORE SCONTO

Il mondo dei tablet e quello degli smartphone, spesso, camminano di pari passo e le aziende che si dedicano alla realizzazione degli uni, poi, si concentrano anche sulla produzione degli altri. realme è un'azienda molto interessante e che in questo panorama è riuscita, negli ultimi anni, a ricavarsi una propria interessante posizione. Spesso, infatti, i dispositivi realizzati da realme incarnano perfettamente il concetto di "best buy", grazie al loro ottimo rapporto qualità prezzo. In questo caso vogliamo segnalarvi il realme Pad che viene messo in sconto da Amazon del 37% per un prezzo finale di 183,99€. Un'occasione più che vantaggiosa.

realme Pad: il tablet quotidiano ad un prezzo stracciato

Con la sua sottilissima cornice e il suo ampio display da 10.4 pollici, realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un'esperienza vivida e coinvolgente; inoltre, con la risoluzione a 2.000 x 1.200, tutti i più piccoli dettagli prenderanno letteralmente vita. Grazie al Suono surround adattivo, otterrai il miglior audio stereo in qualsiasi posizione tu tenga il Pad. Design ultra sottile da 6.9 mm: il suo corpo in metallo uniforme lo rende sottile e leggero come una piuma, garantendo la massima portabilità. Mega batteria da 7100 mAh: Sufficiente per 65 giorni in standby o 12 ore consecutive di visualizzazione video.

Uno sguardo sempre riposato grazie alla modalità lettura che simula la superficie delle pagine di un libro; la modalità dark offre sollievo ai tuoi occhi durante le ore serali; la modalità notte protegge i tuoi occhi riducendo la luminosità. Presente, inoltre la modalità multiutente è stata progettata per le numerose famiglie che condividono l'utilizzo di un tablet. È dotata di sistemi separati per bambini e adulti, garantendo sicurezza e privacy.

Non perdete l'opportunità, dunque, di acquistare questo tablet di realme al 37% di sconto per un prezzo finale di 183,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.