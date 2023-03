Realme Pad può essere tuo ad un prezzo da paura su Amazon

Realme, noto per la produzione di telefoni cellulari a prezzi accessibili, ha fatto il suo ingresso nel mercato dei tablet con il Realme Pad, il primo tablet della società rilasciato in Europa. Il tablet offre una costruzione di alta qualità, con una struttura in alluminio che ne conferisce durabilità e un'aria sofisticata. Il display da 10,4 pollici offre un'immagine chiara, ma la luminosità massima di 360 nits potrebbe rappresentare un ostacolo per l'uso all'esterno. Acquistalo su Amazon a soli 219,99€ invece di 289,99€.

Il Realme Pad è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale grandangolare da 8 megapixel, entrambe ad alta definizione. Il tablet è anche dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm e di uno slot per schede Nano-SIM 4G LTE, oltre ad una memoria di base di 128 GB espandibile tramite scheda MicroSD.

Il tablet è alimentato dalla CPU MediaTek Helio G80 a 12 nm e 8 core con 6 GB di RAM, che garantisce un funzionamento senza problemi dei programmi, il caricamento rapido dei siti web e la trasmissione fluida dei video. Tuttavia, se siete alla ricerca di un tablet per giocare, potrebbe non essere la scelta migliore.

Il Realme Pad funziona con Android 11 e la skin Realme UI 2.0, senza software preinstallato. Tuttavia, ci sono numerose opzioni di visualizzazione, tra cui una modalità notturna che riduce la luminosità dello schermo a soli 2 nits, una modalità scura che trasforma lo sfondo bianco dello schermo in nero e una modalità di lettura in scala di grigi che si rivela ideale per la lettura di e-book.

La batteria da 7100 mAh del Realme Pad offre una durata di circa 12 ore, anche se la luminosità dello schermo dovrebbe essere ridotta. In definitiva, il Realme Pad è un tablet Android di alta qualità che offre una combinazione di prestazioni e prezzo accessibile, adatto soprattutto ai consumatori millennial e Gen Z alla ricerca di un dispositivo completo ma non troppo costoso. Sebbene il tablet non offra prestazioni di gioco eccezionali e la luminosità massima dello schermo sia limitata, la sua costruzione di alta qualità e la durata della batteria adeguata lo rendono una scelta interessante per chi cerca un tablet affidabile e conveniente. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

