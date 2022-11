Realme Pad Mini, ecco l'occasione che stavi aspettando per acquistarlo

Batteria da 6400mAh, display da 8.7", processore Unisoc T616, design unibody in alluminio con spessore di 7.6 mm, il realme Pad mini Wifi 4+64 è certamente uno dei migliori tablet sul mercato. Un prodotto versatile che oggi puoi acquistare a un prezzo davvero irrisorio, ovverosia appena 139€ grazie alla promozione del Black Friday. Il risparmio del 17% sarà applicato in automatico al check-out.

Realme Pad Mini, offerta OK su Amazon

Come prodotto di punta della linea AIoT di realme, realme Pad Mini offre la migliore esperienza complessiva nel segmento dei mini tablet Android, con un design sottile, elegante e alla moda e, come accennato prima, una robusta batteria da 6400 mAh e il potente processore Unisoc T616. Il corpo ultra sottile in metallo, con uno spessore di 7,6 mm e un peso di 372 g, conferisce linearità al dispositivo e ti permette di tenerlo in una sola mano. Non ti stancherai nemmeno dopo averlo utilizzato a lungo.

Dotato di una memoria flash UFS 2.1, realme Pad mini vanta un aumento incredibile della velocità sia di lettura che di scrittura. Con un massimo di 64 GB di ROM e una memoria espandibile fino a 1 TB, avrai più spazio per archiviare i tuoi video e altri file. Grazie alla fotocamera posteriore da 8 MP, potrai includere più persone nelle tue foto e registrare video nitidi dovunque tu sia. L’obiettivo frontale da 5 MP ti permette di prendere parte a lezioni e riunioni online con estrema facilità.

La batteria da 6400 mAh (tipico) è in grado di supportare fino a 15,8 ore consecutive di visualizzazione video, offrendoti una carica ininterrotta. La ricarica rapida da 18 W ti permette di assicurarti di avere batteria a sufficienza prima di uscire. Fallo tuo oggi col 17% di sconto a 139€ grazie alle promozioni di Amazon Warehouse con le spese di spedizione gratuite e tutte, le tipiche garanzie del gigante dell'e-commerce sul prodotto.

