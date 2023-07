realme Pad a 155€ con il Prime Day 2023: che BOMBA

Se vuoi acquistare un tablet dalle ottime prestazioni senza spendere tantissimo allora dai un'occhiata a questa offerta che ho selezionato apposta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello realme Pad a soli 155 euro, invece che 259,99 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Quindi oggi se fai veloce puoi portarti a casa un bellissimo tablet, molto performante, risparmiando quasi 105 euro sul totale. Un'offerta da non lasciarsi scappare. Questa è la versione da 10,4 pollici con tecnologia WiFi e uno spazio di archiviazione da 64 GB.

realme Pad a un prezzo folle solo al Prime Day 2023

Tieni presente che questa promozione durerà soltanto due giorni, quindi devi essere veramente veloce. Questo è un tablet che non delude nonostante non costi molto. Monta il potente processore Helio G680 Octa-core con una frequenza massima di 2,0 GHz e la scheda grafica Mali G52. Ha un bellissimo display da 10,4 pollici LCD con un'ottima luminosità e colori intensi.

Ha un design ultra sottile con uno spessore di appena 6,9 mm e un peso di soli 440 grammi. Perciò risulta molto maneggevole e pratico da avere sempre con te. Possiede una mega batteria da 7100 mAh e 4 altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos per goderti i tuoi contenuti nel modo migliore. È dotato di una memoria interna da 64 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una microSD.

Un vero affare dunque che potrai avere a questa cifra beneficiando delle offerte Prime. Ma devi essere rapido perché durerà poco. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo realme Pad a soli 155 euro, invece che 259,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.