realme Narzo 50i Prime: l'ultima offerta Amazon fa crollare il prezzo sotto i 100€

Se hai bisogno di un muletto per il nuovo anno o i tuoi genitori hanno deciso di cambiare telefono, il realme Narzo 50i Prime a soli 97 euro è lo smartphone ideale. Iniziamo dall'offerta: 30% di sconto immediato su Amazon, con il prezzo che crolla da 139,99 a 97 euro. Il telefono è inoltre spedito da Amazon, questo fa sì che benefici della spedizione gratuita e ultra-rapida targata Prime.

Come è inevitabile, qualche rinuncia non manca, ma alla fine sul piatto della bilancia pesano di più i pro che i contro. In questo caso è il prezzo a farla da padrone, con un risparmio immediato di oltre 40 euro.

Un realme a meno di 100€? Esiste

Sono tante le persone che acquistano un secondo telefono come muletto per ovviare a qualsiasi eventuale problema con lo smartphone principale. E sono in tanti anche che vogliono regalare un nuovo cellulare ai propri genitori facile da usare e che costi poco. Ecco, il realme Narzo 50i Prime riesce a soddisfare le esigenze di entrambi, presentandosi oggi a un prezzo irripetibile.

A bordo del modello realme in questione troviamo Android 11, una memoria di archiviazione da 32 GB (espandibile fino a 1TB) e una fotocamera da 8MP che sfrutta l'intelligenza artificiale per scatti superiori alla media. I due principali punti di forza del telefono sono l'autonomia, grazie a una batteria extra-large da 5.000 mAh, e il processore octa-core Cortex, in grado di offrire un'esperienza d'uso piacevole se confrontata con quella degli altri smartphone allo stesso prezzo.

Prendi al volo l'offerta di Amazon sul realme Narzo 50i Prime per ottenere uno sconto immediato di oltre 40 euro sul tuo nuovo muletto. Affrettati però, l'offerta sta per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.