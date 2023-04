Poca spesa, massima resa. Non c'è miglior modo per descrivere il Realme Narzo 50i Prime, smartphone completo e con un prezzo davvero fenomenale. Oggi, con lo sconto Amazon del 17%, lo paghi solo 99,99€. Sì, hai letto bene. E la spedizione è completamente gratuita.

Realme Narzo 50i Prime ad un prezzo... WOW: solo su Amazon a meno di 100€

Non è un top di gamma, non è un camera-phone come il Samsung Galaxy S23 Ultra o iPhone 14 Pro, ma se la cava alla grande in praticamente tutte le situazioni. Il Realme Narzo 50i Prime è un dispositivo dal design accattivante e moderno. Il profilo è squadrato (come gli ultimi device made-in-Cupertino) ed è sottilissimo, solo 8,5 millimetri. Possibile costi meno di 100€? Sì, è proprio così.

La parte frontale è dominata da un display HD+ da 6,5 pollici con design a goccia, nel senso che nella parte alta c'è un piccolo ritaglio (per nulla fastidioso) necessario per lasciare spazio alla selfie-camera da 5 megapixel.

Alla prima accensione dovrai destreggiarti con Android 11, ma ad attenderti ci sono importanti major update da installare. Il processore è un octa-core con Cortex A75, potente e stabile. La RAM è da 4GB, l'archiviazione interna invece da 64GB.

Sul retro si fa subito notare il modulo della fotocamera, che con una banda occupa quasi tutta la parte superiore. L'obiettivo è da 8 megapixel con tutti i pro dell'intelligenza artificiale. La batteria, infine, è da 5000mAh e ti fornisce tutta la carica per arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

