Realme Narzo 50A Prime: su Amazon OGGI costa una fesseria (-35%)

Il realme narzo 50A Prime è dotato di un generoso display, una batteria di lunga durata e una tripla fotocamera basata sull'intelligenza artificiale. Sono elementi che difficilmente ritroviamo nei base di gamma, soprattutto in quei telefoni che costano poco più di 100 euro. Ecco perché il dispositivo di realme è tra gli smartphone più venduti a questa fascia di prezzo.

Vendite che aumenteranno ancora nella giornata odierna, dove il modello in configurazione 4+64GB è in offerta su Amazon a 109 euro, grazie al maxi sconto del 35% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 169,99 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

realme narzo 50A Prime in sconto del 35% su Amazon

Alcune sue caratteristiche lo rendono un telefono adatto non soltanto per i nostri genitori o nonni, ma anche come primo o secondo telefono per gli adolescenti. Merito di un design fresco e giovanile, con uno spessore di appena 8 mm e una maneggevolezza incredibile nonostante il display da 6,6 pollici. E a proposito di schermo, realme per questo modello della serie narzo ha scelto di montare un pannello Full HD+ per offrire un livello di intrattenimento impensabile a questo prezzo. L'altro grande punto di forza del telefono è la batteria da 5.000 mAh, un elemento oggettivamente impensabile se si pensa a quanto sia sottile il corpo dello smartphone. A sorprendere, infine, è anche la tripla fotocamera con AI da 50 MP, per scatti superiori alla media rispetto agli altri base di gamma in vendita a questo prezzo.

Che cosa aspetti? Aggiungi al carrello ora il realme narzo 50A Prime per approfittare di uno sconto pari al 35% e risparmiare così la bellezza di 60 euro.

