Design accattivante, scheda tecnica di tutto rispetto e prezzo (oggi) a dir poco sbalorditivo. Il Realme Narzo 50 con display FHD+ con refresh rate a 120Hz e tripla fotocamera con AI oggi costa solo 149,99€, spedizione inclusa. L'affare lo puoi concludere su Amazon, grazie allo sconto immediato de 17%. Se proprio lo desideri, puoi optare anche per la rateizzazione a tasso zero con Cofidis.

Cifra irrisoria per uno medio-gamma da paura: il Realme Narzo 50 ti aspetta su Amazon a prezzo stracciato

Partiamo dall'elemento che colpisce al primo sguardo: il display. Si tratta di un Full HD+ da 6,6 pollici con 16,7 milioni di colori. Lo screen-to-body ratio è del 90,8%, questo significa che il pannello occupa quasi tutta la parte frontale. Le cornici sono molto sottili e in alto a sinistra c'è solo un piccolo foro che Realme ha ritagliato per far spazio alla fotocamera per i selfie.

C'è anche la frequenza d'aggiornamento adattiva a 120 Hz. Questo significa che lo schermo riesce ad aggiornarsi 120 volte al secondo, con una velocità doppio rispetto allo standard di 60 Hz che ancora oggi caratterizza tanti smartphone, anche di fascia più alta. Insomma, addio alle fastidiose sfocature durante giochi, riproduzioni video e scrolling.

In termini di performance, puoi contare sull'Helio G96, processore adatto anche al gaming. Il chip è dotato di una architettura octa-cora costituita da ARM Cortex-A76 e Cortex-A55, che garantiscono un incremento del 42% rispetto alla generazione precedente e una velocità che si spinge fino a 2.05GHz.

Ci sono poi da segnalare la batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, la RAM dinamica (fino a 11GB) e - ovviamente - il comparto fotografico. Sul retro trova infatti spazio una tripla fotocamera da 50 megapixel con intelligenza artificiale: ogni scatto sarà perfetto, anche in condizioni di scarsa luminosità. Provare per credere.

