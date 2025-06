Realme GT6 è il mid-range da prendere a occhi chiusi (sconto eBay)

Devi acquistare un nuovo smartphone ma sei indeciso su quale modello sia il migliore per qualità prezzo e altre caratteristiche che ti interessano particolarmente? Dai un'occhiata a questa promozione. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello Realme GT6 a soli 338,10 euro, invece che 549 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE25 al momento del pagamento.

Ebbene sì, anche se non viene segnalato considera che il prezzo di lancio è quello che ti abbiamo scritto sopra, per cui adesso potrai risparmiare oltre 200 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 118,63 euro a interessi zero con Klarna.

Realme GT6 è un best buy: ecco le motivazioni

Oltre al rapporto qualità prezzo, indubbiamente vantaggioso, Realme GT6 si presenta con delle caratteristiche molto vicine ai da top di gamma. Monta il potente processore Snapdragon 8s Gen 3 che viene supportato da 8 GB di RAM in questa versione e dal sistema operativo Android 14 aggiornabile.

È dotato di uno splendido display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima fino a 6000 nit. Il tutto in un peso di soli 199 grammi per uno spessore di 8,7 mm. E gode anche della certificazione IP65 per resistere alla polvere e all'acqua. Bellissimo anche lo scomparto camera con il sensore posteriore principale da 50 MP e la fotocamera frontale da 32 MP. Traviamo poi una batteria generosa da ben 5.500 mAh con ricarica ultra rapida da 120 W che lo riporta dallo 0% al 100% in un attimo.

Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

