Realme GT NEO 3 al prezzo più BASSO di SEMPRE (-31%)

Ecco un'offerta assolutamente da non perdere. Se vuoi avere uno smartphone che abbia delle ottime prestazioni senza spendere un'esagerazione vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Realme GT NEO 3 a soli 416,02 euro, invece che 599,99 euro.

[Aggiornamento: Purtroppo sembra che l'offerta per ora sia terminata. In alternativa ti segnalo Realme GT NEO 3T a soli 439,99 euro]

Incredibile sconto del 31% con cui si raggiunge il minimo storico. Tra l'altro questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Davvero un ottimo prezzo per questo smartphone spettacolare con un display Super OLED da 120 Hz. In questa versione è dotato di 8GB di RAM, 256GB di memoria ed è Dual SIM.

Realme GT NEO 3 a un prezzo senza precedenti

Goditi le immagini superlative nel bellissimo display Super OLED da 6,7 pollici. Grazie al processore Dimensity 8100 avrai prestazioni incredibili. Ti sembrerà di avere in mano un computer invece che uno smartphone. Potrai giocare ai tuoi titoli preferiti, anche quelli di ultima generazione in modo veloce e fluido. Infatti riesce a incrementare il frame rate fino a 120 fps, regalandoti un'emozione di gioco unica.

È dotato di una fotocamera Sony IMX766 con stabilizzatore OIS da 50MP che ti permetterà d'immortalare i tuoi momenti più significativi con estrema facilità. Tutte le tue foto saranno dei capolavori. E grazie alla fotocamera super grandangolare da 119° potrai scattare foto di paesaggi come farebbe un professionista. Ha una super batteria da 5.000mAh in grado di gestire tutto il carico del lavoro di un'intera giornata. E poi riesce a passare dallo 0 al 50% in soli 12 minuti grazie alla ricarica SuperDart da 80 W.

[Aggiornamento: Purtroppo sembra che l'offerta per ora sia terminata. In alternativa ti segnalo Realme GT NEO 3T a soli 439,99 euro]

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo smartphone un top gamma e, a questo prezzo, un vero affare. Sii rapido perché il tempo scorre e le unità disponibili sono poche. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Realme GT NEO 3 a soli 416,02 euro, invece che 599,99 euro. Grazie ai servizi Prime ti arriverà a casa entro un giorno senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.