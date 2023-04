Realme GT NEO 3 da 256 GB al prezzo più BASSO di SEMPRE

Se hai deciso di cambiare il tuo smartphone per fare un upgrade senza spendere un'esagerazione, allora dai un'occhiata a questa offerta speciale. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Realme GT NEO 3 a soli 449,99 euro, anziché 559,50 euro.

Il prezzo ritorna incredibilmente al più basso di sempre. Con questo sconto del 20% potrai risparmiare oltre 109 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Va da sé dunque che dovrai essere rapidissimo per avvalerti di questa opportunità.

Realme GT NEO 3: il prezzo crolla, è da prendere adesso

Realme GT NEO 3 si presenta con uno splendido display da 6,7 pollici a 120 Hz. È dotato di un sensore fotografico Sony IMX766 con OIS che ti permette di sfruttare la tecnologia pixel binning per avere le tue foto in altissima risoluzione. Non perderai nemmeno un dettaglio e anche i video saranno eccezionali.

È dotato poi del potente processore Dimensity 8100 Octa-core e una scheda grafica Mali-G610 in grado di portare l'esperienza di gioco a livelli altissimi. Gode della tecnologia 5G ed è Dual Sim. Ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. E poi ha una super batteria con ricarica UltraDart da 150W che ti permette di riaverlo al 50% in soli cinque minuti.

Stai ancora leggendo? Ora non è più il momento di farlo. A un prezzo così basso andrà a ruba. Per cui prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Realme GT NEO 3 a soli 449,99 euro, anziché 559,50 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

