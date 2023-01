Realme GT Master Edition a prezzo SHOCK su Amazon

Oggi ti segnalo quest'offerta che trovi su Amazon per avere un bellissimo smartphone molto performante a un ottimo prezzo, che si avvicina al minimo storico. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Realme GT Master Edition a soli 269,99 euro, invece che 349,99 euro.

In questo momento potrai godere di un ribasso del 23% e se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo smartphone è dotato di un bellissimo schermo AMOLED da 6,43 pollici con un tocco fluido e immagini nitide. Monta un potentissimo processore con a supporto 6GB di RAM e una memoria interna da 128GB.

Realme GT Master Edition a questo prezzo è un affare

Innanzitutto questa è una versione limitata e quindi già di per sé è un ottimo motivo per averlo. Avrai tra le mani un modello quasi unico. Realme GT Master Edition è dotato del potente processore Snapdragon 778G con una velocità di clock di 2,4 GHz. Inoltre possiede la tecnologia 5G per una connessione Internet super veloce.

Ha un ottimo display con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che ti permette di guardare video o giocare anche ai titoli più recenti con estrema fluidità. È poi dotato di una fotocamera principale da 64MP che riesce a scattare foto ad alta risoluzione. Potrai immortalare i tuoi momenti più belli con estrema facilità e saranno sempre perfetti. E visto che siamo nell'era dei selfie, grazie alla fotocamera frontale da 32MP con intelligenza artificiale potrai scattare i tuoi ritratti in modo incredibile. Infine è dotato di una super batteria con una ricarica veloce da 65 W che ti permette di tornare al 100% in soli 33 minuti.

Non c'è dubbio che questa è davvero un'offerta da non perdere. Dovrai essere veloce perché non potrà durare a lungo. Per cui adesso vai su Amazon e acquista il tuo Realme GT Master Edition a soli 269,99 euro, invece che 349,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.