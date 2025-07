Realme GT 7T 5G: grande robustezza, batteria gigante e ricarica a 120W (-150€)

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su uno smartphone eccezionale a un prezzo molto più basso di quello di listino. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Realme GT 7T 5G a soli 449,99 euro, invece che 599,99 euro.

Con questo sconto del 25% potrai risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Tieni presente però che si tratta di un'esclusiva per il Prime Day e quindi per avvalertene devi essere abbonato. Se non sei ancora cliente Prime clicca qui e goditi le promozioni.

Realme GT 7T 5G in grande sconto: ora è un best buy

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra Realme GT 7T 5G è uno dei migliori smartphone in circolazione e difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di migliore. Offre una grande robustezza e la certificazione IP69 di resistenza all'acqua e alla polvere. Ha un display AMOLED da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e una super batteria da 7000 mAh con ricarica ultrarapida da 120 W che lo riporta al 100% in circa mezz'ora.

A bordo troviamo il sistema operativo Android 15, il potente processore MediaTek Dimensity 8400 Max sostenuto da 12 GB di RAM, e una memoria interna da 512 GB. È dotato di una fotocamera principale posteriore con sensore da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP. Potrai avvalerti della doppia modalità 5G per navigare su Internet velocemente e del Bluetooth 6.0 per connessioni ultra rapide.

Goditi questa promozione eccezionale prima che scada. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Realme GT 7T 5G a soli 449,99 euro, invece che 599,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.