Realme GT 7T 5G con l'offerta lancio è best buy: -150 euro

Nonostante sia appena stato lanciato sul mercato, il Realme GT 7T 5G è già uno degli smartphone android più competitivi. Disponibile su Amazon a 499,99 euro, grazie a uno sconto di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino di 649,99 euro più un ulteriore coupon da 50 euro, rappresenta un'opportunità davvero interessante per chi cerca un dispositivo di alto livello ma ha un budget da fascia media.

Realme GT 7T: scheda tecnica

Realme GT 7T è dotato del processore Dimensity 8400-MAX, capace di raggiungere oltre 1.780.000 punti su AnTuTu. A questo si aggiungono 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, sufficienti per gestire senza problemi app, giochi e contenuti multimediali.

Grazie a tecnologie come LPDDR5X e UFS 4.0, le prestazioni sono ottimizzate per gestire attività impegnative, inclusi i giochi. L'esperienza di gioco è ulteriormente migliorata da un display Pro-Esports con luminosità di picco di 6000 nit, compatibile con Dolby Vision e HDR10+.

Altro componente eccellente di questo modello è la sua batteria da 7000 mAh, con ricarica ultrarapida a 120W che consente una ricarica completa in soli 42 minuti, un risultato che lo rende ideale per chi ha bisogno di tempi di attesa ridotti. In più, in questa offerta il caricatore è incluso.

Grazie alla certificazione TÜV Rheinland a 5 stelle, la sicurezza è garantita anche durante utilizzi intensivi.

Per gli appassionati di fotografia, il Realme GT 7T 5G offre una configurazione versatile. La fotocamera principale AI da 50 MP utilizza il sensore IMX 896 con stabilizzazione ottica, mentre il sensore grandangolare da 8 MP e la fotocamera frontale da 32 MP completano il set. La tecnologia ProXDR contribuisce a migliorare la qualità delle immagini, e la registrazione video in 4K a 60 FPS su entrambe le fotocamere garantisce risultati professionali, perfetti per i content creator.

Un altro punto di forza è la resistenza: la certificazione IP69 protegge il dispositivo da polvere e immersioni in acqua sotto pressione, rendendolo adatto anche agli ambienti più difficili. Dal punto di vista estetico, il Realme GT 7T 5G si presenta con un design compatto e un'elegante finitura in colore giallo, che ne esalta la personalità.

Realme GT 7T: offerta Amazon

Realme GT 7T è un'opzione ideale per chi cerca un dispositivo performante e affidabile, con caratteristiche di fascia alta, ma non può spendere cifre oltre i 500 euro. Grazie allo sconto e al coupon questo modello può essere comprato su Amazon a 499 euro.

Ma non c'è da aspettare: è un'offerta lancio su un prodotto appena arrivato sul mercato e non durerà molto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.