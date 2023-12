realme C55 REGALATO: SCONTO PAZZESCO su eBay (-70%)

realme è un'azienda che, nel corso degli anni, ha acquisito una certa popolarità tra gli appassionati di smartphone, grazie a dei dispositivi dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi, su eBay, il realme C55 è in sconto del 70% (sì, avete letto bene) per un costo finale di 147,90€.

Offerta shock: 70% di sconto sul realme C55

Questo dispositivo offre prestazioni straordinarie lato fotografia con la prima fotocamera da 64 MP nel suo segmento, il sensore per fotocamera più grande e il software di imaging più avanzato. La modalità 64 MP aumenta la nitidezza, aggiungendo consistenza e profondità ai momenti più cruciali.

Gli scatti notturni sono facilitati dal sensore di punta e da un motore di riduzione del rumore intelligente, garantendo una migliore velocità di imaging della messa a fuoco. La modalità Street Photography offre un'espressione creativa superiore, identificando automaticamente i soggetti umani e sfocando lo sfondo per un contrasto accattivante.

Il Color Portrait consente di distinguersi, preservando i colori dei soggetti umani mentre il resto si trasforma in bianco e nero. Con 128 GB di spazio di archiviazione, hai il doppio della capacità di qualsiasi altro prodotto della serie C. La ricarica rapida più veloce del segmento ti permette di raggiungere il 50% di carica in soli 29 minuti, il doppio della velocità rispetto alla generazione precedente.

L'ampio display con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un'esperienza visiva senza rivali, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo quotidiano affidabile. La modalità di risparmio ultra prolunga la durata della batteria, permettendoti di stare tranquillo anche al 5% di carica. Il telefono, nonostante la potente batteria, mantiene una forma sottile da 7,89 mm, adattandosi perfettamente alla mano.

Su eBay, oggi, è possibile acquistare il realme C55 ad un prezzo davvero imperdibile: con un pazzesco 70% di sconto lo smartphone viene venduto a 147,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.